Facebook va contra los “antivacunas”

En momentos en que a nivel mundial hay ya más de un millón de muertos, de acuerdo a cifras oficiales por el covid-19, cuando en Estados Unidos han perdido la vida más de 210 mil personas y en nuestro país los decesos están por llegar a 90 mil, creeríamos que lo último para lo que hay lugar frente a la pandemia es para dar alas a los movimientos antivacunas, pero lejos de eso, ahora parecen ir tomando cada vez más fuerza.

Los movimientos antivacunas, ahora, además de que se oponen a las que ya llevan tiempo aplicándose, que van desde las más normales como contra la tuberculosis o el sarampión, además de las cíclicas, como contra la influenza y algunas más exóticas, como la de la fiebre amarilla, ya enfilan baterías contra una que todavía no existe en el mercado, pero que ya le urge a la humanidad, que es la que prevendría contagios de coronavirus, que provoca el covid-19.

Estas agrupaciones, si bien no han tenido mayor acceso a medios de comunicación tradicionales, en realidad no los necesitan, ya que a través de las redes sociales se han dado vuelo para impulsar todo tipo de campañas que van desde manipulación de datos, hasta una abierta desinformación, con tal de convencer al mayor número de personas posible de no suministrarse la vacuna.

Es precisamente en ese contexto que Facebook Inc., la empresa que además de esta red social, tiene a otras como Instagram y el servicio de mensajería instantánea Whatsapp, anunció que comenzará a prohibir los anuncios publicitarios que puedan desalentar a las personas a vacunarse.

Esta empresa, fundada por Mark Zuckerberg, dio a conocer una nueva campaña de información sobre la inmunización contra la gripe.

La red social, dijo a través de un blog, que los anuncios que se muestren a favor o en contra de leyes o políticas de gobierno sobre el uso de vacunas, incluyendo las fórmulas para detener la pandemia del coronavirus, se permitirán sin cortapisa alguna.

Ante la resistencia que se ha dado en diferentes sectores de la sociedad, en naciones alrededor del mundo, para asumir las precauciones que implica la pandemia, como el mantener el distanciamiento social, lavarse frecuentemente las manos y hacer uso de cubrebocas, el cumplir con estas y otras especificaciones, se ha vuelto un asunto de ley en diferentes puntos del orbe, contemplándose en algunos casos arrestos a quien no las cumpla y en otros elevadas multas, que pueden llegar a miles de dólares o euros, además de obligarse a quienes infringen, a realizar trabajo comunitario.

Frente a tal contexto, no es de extrañar que se empiecen a tomar medidas contra quienes pretendan boicotear el uso de las vacunas para poner freno a la propagación del coronavirus, por lo que, además se contempla como necesario, impulsar la aplicación de otro tipo de vacunas contra enfermedades como la gripe o la influenza (pensando en las respiratorias), además de incluir otras como la del dengue, ya que se han dado casos de combinación de estos males con el covid-19 y los resultados han sido desastrosos.

Es así que una vez confirmamos que, contra el coronavirus, queda todavía un largo trecho por andar.

