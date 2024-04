Fama / La herencia de Nicandro Díaz les toca a sus hijos

La historia tras la trágica muerte del productor Nicandro Díaz, tiene dos vistas, depende de quién la está contando.

Desgraciadamente, ya murió la persona por la cual pelean la novia y los hijos, a él lo adoraban todos pero sus broncas ahí quedaron.

Sus hijos se le fueron a la yugular a la novia y ella dice que desvalijaron su casa cuando murió el productor, pero la verdad es que la herencia les toca a ellos, ¡así de simple!

Nicandro ya no está y su novia puede decir misa porque al no estar vivo, el asunto cambió.

LOS HIJOS ANGELINA JOLIE NO RECIBIRÁN HERENCIA DE SU PADRE

Hablando de herencias, a los hijos de Brad Pitt ya no les tocará herencia porque finalmente después de gastar 10 millones de dólares en abogados durante siete años intentando conseguir la custodia compartida, ya entendió que sus hijos no lo quieren volver a ver y decidió que nunca más les pedirá legalmente que convivan con él.

Brad Pitt también decidió que si los hijos de Angelina Jolie no lo quieren ver, su herencia tampoco será para ellos. Ahora que está enamorado de Inés de Ramón, una española de 31 años que anda con Brad de 60, ambos tienen planes de tener hijos, que serían en tal caso los herederos del actor.

Y finalmente después de ver al actor tan desgastado, su novia, la diseñadora de joyas, hija de madrileños y nacida en New Jersey, lo convenció: “ya no gastes tu pólvora en infiernitos, si no quieren, a fuerza ni los zapatos entran”.

EL CRONISTA EDUARDO LAMAZÓN TIENE UNA HISTORIA MÉDICA DE TERROR

Ir al doctor ya no da miedo, da pánico. Si una estrella con millones de dólares como la actriz Halle Berry va con el doctor más caro del mundo cuando tenía síntomas de perimenopausia y la mal diagnosticó diciéndole que tenía herpes, imagínate a alguien como mi querido Eduardo Lamazón.

El cronista de boxeo de TV Azteca lleva ocho malas cirugías de columna vertebral, lo cual quiere decir que ninguna de las ocho operaciones funcionó para resolver su problema.

Y si llegas a recibir un mal diagnóstico, no sólo sigues con dolores horrendos como Lamazón, sino que pierdes tus ahorritos y en el hospital mejor te mandan a tu casa a que vayas a morirte.

Cuidado con los diagnósticos porque dicen que hoy en día alrededor del mundo los doctores ordenan cirugías innecesarias a diestra y siniestra y recetan medicamentos muy caros porque llevan porcentajes y les ofrecen viajes por lo que al paciente que llegue con picazón en los dedos de los pies lo van a diagnosticar con gangrena cuando sólo tiene pie de atleta o te diagnostican cáncer cerebral cuando tu dolor de cabeza es por la cruda.