La clave de sol

POR TANIA AVILÉS

Dos sorpresas nos regaló la música esta semana

CAFÉ TACVBA

Después de una semana de bombardeos noticiosos y acontecimientos relevantes para el destino de nuestro país, uno de los temas que más marcó la agenda y que se llevó las portadas de los diarios nacionales e internacionales fue la Caravana Migrante. Para Donald Trump fue un tema de gran utilidad en la jornada electoral de EU, a las autoridades mexicanas le implicó implementar la logística para recibir a los miles de sudamericanos que arribaron de a poco después de recorrermiles de kilómetros y padecer, cansancio, hambre, sed y la nostalgia de lo que dejaban atrás.

Y para Rubén Albarrán y Emmanuel del Real de Café Tacvba representó unaoportunidad, para visitarles con la única intención de expresarles sus buenos deseos de que llegaran con bien a su destino y para regalarles un poco de esa música que quizá y solo quizá, les hiciera olvidar porunos instantes la situación de quienes día con día, huyen de la violencia, de la pobreza y sueñan con un futuro mejor para ellos y sus familias.

Aunque parecería un tema ajeno a lamúsica, para Café Tacvba no lo fue yen un acto de congruencia, la banda visitó alos migrantes que se vieron sorprendidos por la visita de los ganadores de varios Grammy.

“Hay mucha ignorancia, es importante no criminalizar, no discriminar, porque pues todos somos migrantes, no hay ningún ser humano que sea ilegal”, comentó el vocalista a algunos medios que se encontraban en el deportivo de la Magdalena Mixhuca.Los Tacubos platicaron con algunos de los integrantes de la caravana yles regalaron un par de temas, como Las flores. Sin duda alguna, un gran gesto por parte de la agrupación.

VIVE LATINO

Otro de los anuncios de esta semana, que tampoco se puede dejar pasar, es la revelación del cartel del Vive Latino, que estará cumpliendo 20 años, tiempo que le ha valido posicionarse como el festival más importante de música en Iberoamérica.

Editors nos regaló la primicia luego de que vía redes sociales confirmó su participación dentro del festival, acompañando el post con una foto del cartel, lo que seguramente les valió mucho más que un jalón de orejas por parte de los organizadores, pero ya era tarde, aunque el posteo fue borrado minutos después, la noticia ya se había filtrado y la vorágine virtual rápidamente viralizó el tema.

Como era de esperarse, no faltaron los inconformes, que si porque bandas que no eran latinas,que si faltó este o aquel, lo cierto es que el cartel para la gran mayoría es digno de una celebración de dos décadas e incluye un gran repertorio de géneros musicales, que va desde Korn hasta Intocable.

Esto es sólo un poco de lo que les espera a los asistentes a esta gran fiesta musical: Bomba Estéreo, Café Tacvba, Caifanes, División Minúscula, El Gran Silencio, El Tri, Los Estrambóticos, Fermín IV, Fobia, Hello Seahorse!, Intocable, Javier Bátiz, Juanes, Korn,La Castañeda, Santana, Siddhartha, Tino el Pingüino, Ximena Sariñana y Zona Ganjha.