La Clave del Sol | Fidel Nadal prepara disco por sus 35 años de carrera

Los momentos que vivimos todos actualmente por la pandemia del coronavirus, son complicados, pero “hay que llevarlos adelante con la mayor positividad que se pueda”, considera el músico de reggae argentino Fidel Nadal y es que justo de eso va su música y su mensaje, de llenar el alma de buena vibra y energía positiva.

En entrevista telefónica, el músico confesó que el Covid-19, es de las cosas más difíciles que ha enfrentado, sin embargo, este tiempo también le ha servido para disfrutar mejor de su nuevo disco Survival time.

"Siempre hay una lucha, no importa que estés comenzando, por la mitad, o estés arriba o terminando o abajo, siempre hay una clase de lucha, pero esto que estamos viviendo, no lo esperábamos, no estábamos preparados y el hecho de que haya pasado de un día para otro, lo hace peor, puede ser una de las cosas más difíciles que he pasado".

Este disco, agrega, tardó tanto en salir "que ahora lo escucho como loco una y otra vez y quizá esta situación me permite detenerme más en las letras, apreciar más lo que tenía, lo que es el disco en sí, escucharlo con más cariño".

El cantante de reggae se adapta a la situación, y aprovecha la tecnología para seguir cerca de sus fans, por lo que ofrecerá un concierto vía streaming el próximo viernes 17 de julio. "Va a ser un Sound System transmitido desde el Pepsi Center a las ocho de la noche tiempo de México. Este streaming es una manera muy importante de estar conectado con los fans, haciendo recitales con las maneras que se pueda según la situación, pero nunca bajando los brazos, siempre para adelante, hay que buscarle la forma para seguir haciendo lo nuestro. Voy a aprovechar para presentar canciones de Survival time y también las canciones clásicas que son las que la gente más conoce y le gustan.

Survival time

Desde que empecé con el primer tema, hasta que salió hace unos 20 días, habrá pasado un año y medio. Entre una cosa y la otra, los viajes, las giras, a veces tenía que interrumpir las grabaciones. Son 12 canciones, seis en inglés y seis en español, en un disco que va entre el reggae roots y el reggae dance hall, está todo grabado en Jamaica, 10 de esas canciones las produjo Fitzroy Green, él toca la batería, es un gran músico, baterista y productor, y las otras dos Bobi Digital que es una leyenda en Jamaica y el mundo a través del reggae y ha hecho un montón de cosas.

Trenchtown

Este nuevo material fue grabado en Trenchtown , el barrio donde creció Bob Marley. Los que saben, dicen que ahí nació el reggae, así que eso sí le dio un plus muy interesante, el sonido, la concepción de las canciones. Esa experiencia fue como el sueño del pibe, para mí que soy amante de la música, en particular del reggae, y de toda la música de Jamaica, haberlo grabado ahí fue primordial para mí, ahora se estila más la inmediatez de las canciones, pero uno que está acostumbrado a los discos desde las viejas épocas, sabe que las canciones quedan para siempre, entonces está muy reflejado en el sonido, en el disco mismo, el hecho de ser grabado y tocado todo por los músicos de Jamaica le da un sonido particular.

El papel de la música en este tiempo

Sin la música es muy difícil vivir, la música es algo fundamental para la vida, entonces en los momentos difíciles sirve y ayuda muchísimo y aparte en este tiempo que se intenta deshumaniza a la persona, la música es algo fundamental como lo son todas las artes. El título del disco ya lo tenía decidido desde antes, pero parecería una premonición.

Agradecido con México

Sucede desde la primera vez que vine, siempre sentí ese respeto, esa admiración, ese lugar que le dan a mi música, más allá de cualquier grupo, proyecto o ritmo, en el cual la haga y cómo han llevado muchas de mis canciones a su corazón, eso es muy importante para mí.

Nuevo disco por sus 35 años

Estoy mirando al futuro, a un futuro no muy lejano, porque quiero sacar otro disco, uno de aniversario de mis 35 años junto a la música y para ese disco no voy a apurarme, me voy a tomar todo el tiempo necesario para que quede algo muy bueno, que marque, porque la verdad nunca hice un disco así de aniversario, agarrar de mis cancines más conocidas, enfocándome más en mi etapa solista y hacerlas en combinación con otros artistas de diferentes géneros y estratos musicales, quizá para fin de año o comienzo del otro, también me encantaría una gira por estos 35 años.