La moviola

De otros amores perros





El perro es un caballero. Espero llegar a su paraíso y no al del hombre.

Mark Twain





Todos los perros que han llegado a compartir una etapa de mi vida los ha traído la casualidad. Una suerte de accidente inesperado en el momento más inoportuno. Y por instantes han sido una suerte de conciencia crítica. El efecto Kuleshov envuelto en babas y pulgas.

Resulta curioso cómo el perro unifica serenidades y ternuras ocultas. La historia registra que los canes tranquilizan por igual a los mezquinos que a los justos. Hitler tenía a Blondi y Paul McCartney a Martha; una hembra con la cual en una ocasión dijo tener una relación platónica y a la cual le dedicó una canción.

En medio de esta cuarentena mundial los canes han sido unos muy buenos coprotagonistas, al convertirse en el compañero de nuestra Buddy film particular. Y en ocasiones, dan ganas de escribir de algo más o menos diferente. Sirva este entrega para abordar el documental Life love dogs (Michael Buday, Oreet Reets, 2020).

Tres historias, no exentas de mucho dulce y en un tono de documental televisivo -lo que de hecho es- abordan la intensa relación de personas con roturas internas y cómo los perros han ayudado a sanarlas. El filme anuncia ser selección o ganador en algunos festivales de cine independiente como el Festigious 2019, que se lleva a cabo en Los Ángeles.

Y a lo largo de hora y media vemos tres historias: la de la joven pareja Jen y Ryan, quienes adoptan a un perro maltratado, Harley y cómo éste ayuda para que sobrelleven el cáncer de Ryan.

Está también la parte –la más larga- que corresponde a Alexandra, una joven ex soldado quien enfrenta traumas de guerra y es ayudada por Kai, un can de compañía hasta que el animal es robado. La historia se convirtió en noticia viral en Estados Unidos y tiene su vuelta de tuerca.

Por último, el testimonio de Tracy, una madre con varios hijos, que funda una asociación para ayudar a perros también maltratados. Huey, es el causante de todo esto. Un can taciturno que había sido usado como animal de entrenamiento para pelea.

En Life love dogs, se percibe un sobrio oficio de parte de los realizadores, pero tal vez esa sencillez, no ajena a la simplonería, nos ofrezcan la oportunidad de ver algo diferente. La plataforma de exhibición es Amazon.

Los perros por su naturaleza se defienden solos dice el escritor Frantz-Oliver Giesbert en el libro Un animal es una persona.





En corto

Las voces de la industria cinematográfica mexicana, en especial la del siempre presente Guillermo del Toro, se dejaron escuchar para que no desapareciera el Fidecine. El séptimo arte no sólo genera empleos, sino cohesión social. Quien no lo entienda así, atenta contra la cultura y economía de un país.