La voz de la IP / Y las redes sociales hablaron: yo voto por #AmorAMéxico

Por Ximena Céspedes / Presidenta del Comité de Difusión de Coparmex

Cuando mi hija murió en México a causa de un feminicidio el pasado 12 de septiembre de 2023, una de las primeras cosas que me preguntó mi familia fue si me iba a regresar a Colombia.Nunca dudé la respuesta: México es mi país y aquí me quedo. Me quedo a perseguir la justicia, a impedir que este sea un caso más de impunidad, a visibilizar y educar a la sociedad sobre los problemas de la violencia de género y de feminicidio, a buscar la paz.

Pero también me quedo para mostrar que a pesar del dolor que una madre puede sentir tras la muerte de un hijo, México es un país maravilloso, lleno de oportunidades, donde se puede construir, pero debe hacerse desde el amor y no desde el odio o la polarización. Eso sólo se consigue desde lo que uno mismo puede hacer, que es votar.

Las redes sociales lo saben: #PorTuMadreVota, Yo voto #PorAmorAMéxico, #VotarPorMéxico o #VivaMéxico, han sido algunos de los hashtags utilizados por los internautas para señalar que van a sufragar, invitar a otros a hacerlo y hasta defender el voto.

Yo voto #PorAmorAMéxico lleva más de 11.2 millones de personas de alcance, con más de 31 mil publicaciones de aproximadamente 10 mil 500 usuarios.

Este llamado a la acción es uno de muchos que impulsan diferentes sectores, organismos empresariales como Coparmex, la Iglesia Católica, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general; preocupados y ocupados porque está en juego la seguridad, la justicia y sobre todo, la paz en nuestro país.

Muchos se preguntan ¿por qué votar?, por lo que aquí enlisto algunas de las razones:

1. La libertad. Como lo mencionaron en una plática a la que asistí hace poco, uno nunca es consciente de ella hasta que la pierde, pero como no queremos que eso suceda, mejor la protegemos.

2. La seguridad. La tranquilidad de poder salir sin miedo, no se paga con nada.

3. La salud. Contar realmente con un sistema que atienda las necesidades reales de los mexicanos.

4. Los feminicidios. Sólo con voluntad se logrará erradicar este terrible mal que carcome a la sociedad.

5. Las desapariciones. Ninguna madre, padre, hermano o amigo debe pasar por el terror de no saber dónde está o qué le pasó a su ser querido.

6. La educación. Esta no solo debe ser de calidad, sino que se debe medir.

7. La institucionalidad. Es decir, que existan entidades que puedan proteger nuestros derechos como el INE o el INAI.

8. La democracia. Es un término abstracto, pero que implica que podamos seguir votando y decidiendo sobre nuestro futuro.

El voto es un derecho y una obligación, pero sólo si se ejerce, nos da derecho a quejarnos. Mejor ejerzamos y exijamos a nuestros futuros gobernantes lo que prometieron.

Por un México, con seguridad, justicia y paz, votemos este 2 de Junio #PorAmorAMéxico.

#OpiniónCoparmex