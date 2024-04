Las Afores, no se expropian

Las Afores son entidades financieras unidas que hasta ahora, administran las cuentas de ahorro individuales de cada uno de los trabajadores, que es donde se van depositando las cuotas que pagan los trabajadores, el patrón y el gobierno, además de aportaciones voluntarias con el objeto de que al final de la vida laboral del trabajador, este pueda obtener una pensión vitalicia como prestación económica a la cual tendrá derecho de percibir de manera mensual, así como también, en caso de ocurrirle un accidente o al padecer alguna enfermedad. Dentro de estas cuentas existe mucho dinero y se encuentran varios tipos diferentes de subcuentas.

El Sistema de Pensionesde 1973 a 1997 antes de su última reforma, era un sistema solidario en el que la pensión era de acuerdo al salario de los trabajadores y estas eran únicamente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los trabajadores se podían jubilar a los 60 años, con únicamente diez años de trabajo, es decir, con 500 semanas de trabajo y se jubilaban con el 100% de su salario. Con la reforma de 1997, se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administradas por las Afores, se incrementaron de 500 semanas a 1.250 semanas de cotización, es decir, de 10 a 25 años de trabajo y para acabarla de afectar, la pensión ya no dependía del salario sino, del monto ahorrado con lo que prácticamente bajó del 100% a aproximadamente al 27%.

Posteriormente, en el año 2007 se llevó a cabo otra reforma en la que ya se contemplaba a los trabajadores al servicio del Estado Instituto de Servicios y Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los primeros requisitos que se modificaron es la edad, esta pasó de 60 a 65 años, De un sistema solidario, pasó a cuentas individuales PENSIONISSSTE y Afores y del mismo modo, la pensión depende del monto ahorrado con lo que prácticamente sube del 27% a aproximadamente el 64%.

Con todo el panorama anterior, que no era suficiente, en el año 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador preocupado por los mexicanos, presentó una primera iniciativa de reforma a la Ley del IMSS con lo que se incrementó la aportación patronal del 5 al 13%, disminución de comisiones de las Afores, disminuyó de 25 a 15 años de trabajo para la jubilación. No obstante, sigue siendo insuficiente, por lo que el presidente López Obrador presentó una segunda reforma 2024 que involucra a los trabajadores del IMSS y del ISSSTE y que consiste en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSSS, se jubilen con el 100% de su salario, mediante un complemento solidario. Para ello, pretende crear un fondo de pensiones de 40 mil millones de pesos con el dinero de las cuentas Administraciones de Fondos para el Retiro (Afore) que están declaradas como Inactivas, así como diversas fuentes, una de ellas es, el 75% provendrá de las incautaciones que van al Instituto para devolver al pueblo lo robado, los recursos derivados del proceso de liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural y Desarrollo Agropecuario, el 25% de las utilidades netas obtenidas de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y de La Marina; esta bolsa se llamará Fondo de pensiones del Bienestar, el cual, tiene como fin otorgar recursos a las personas mayores de 70 años.

Es importante mencionar que el Gobierno federal aclaró que esta iniciativa no pretende confiscar o expropiar los ahorros de los trabajadores mexicanos, aunque los recursos de estas cuentas inactivas que no fueron reclamados se transferirían al Fondo de Pensiones para el Bienestar y por tanto, seguirán generando intereses y los beneficiarios podrán reclamar la devolución de los recursos cuando lo deseen porque no prescriben.