Momento Corporativo | Be Grand, ¡bienvenido a tu casa!

El grupo inmobiliario que dirige Nicolás Carrancedo afina los detalles para incursionar en un segmento de vivienda bajo su marca Be, que a diferencia de sus otros dos conceptos, Be Grand Park y Be Grand, serán departamentos medios con un precio entre 1.5 y 3.5 millones de pesos, y 70 metros cuadrados de superficie promedio, y aunque la compañía busca diversificar sus ingresos lo que tiene totalmente descartado es participar en la vivienda de interés social. Para financiar sus proyectos actuales y buscar nuevas oportunidades, Be Grand que en la parte financiera es responsabilidad de Gerardo Madrigal, acudió a la BMV de José Oriol Bosch, donde realizó dos emisiones por un total de cinco mil 500 millones de pesos, primero con una oferta de deuda a largo plazo por mil 500 millones de pesos y luego un Certificado de Capital de Desarrollo por cuatro mil millones de pesos, transacciones que fueron inéditas para una emisora mexicana. Sobre planes para ampliar su cobertura geográfica, aunque analizan algunas ciudades, por el momento la capital del país todavía ofrece muchas oportunidades para la oferta de vivienda alta, residencial y próximamente media. Además opera IDU, una subsidiaria dedicada a proyectos de hoteles, oficinas y centros comerciales donde muy pronto habrá noticias.





Carta de presentación

En el marco del Primer Foro Regional Canacintra en Los Mochis, Sinaloa, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, filial de Proman en México, compartió con los asistentes los avances de la planta de fertilizantes que desarrolla en Topolobampo, Sinaloa, que involucra inversiones por mil 230 millones de dólares y que sólo en la construcción ya generó más de dos mil fuentes de empleo y se sumarán 270 trabajadores cuando inicie operaciones. Arturo Moya, director de desarrollo de negocios de Grupo Proman es el encargado del magno proyecto que sigue muy de cerca la comunidad empresarial regional y nacional no sólo por el impacto por el urgente desarrollo de proveeduría local de calidad sino por los beneficios que tendrá el campo mexicano con fertilizantes a mejores precios y disponibles todo el año.





Sorpresivo movimiento

Quien desde hace semanas funge como jefe de Economía en Santander México es Guillermo Aboumrad que desde 2015 se había desempeñado como director de Estrategias de Mercado en la casa de bolsa Finamex que preside Eduardo Arturo Carrillo, y donde incluso fungía como consejero suplente. Y aunque Santander que encabeza Héctor Grisi es una institución mucho más grande cuando se compara con Finamex, llama la atención el cambio del doctor en economía por la Universidad de Duke sobre todo por la alta influencia que tenía en las decisiones y estrategia de la casa de bolsa y el robusto análisis económico que realizaba junto con su equipo que al parecer también se diluyó. Finamex sigue en proceso de búsqueda del reemplazo de Guillermo Aboumrad.

