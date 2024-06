México tendrá una mujer como Presidenta por primera vez en su historia, este hecho es, en sí mismo trascendental. Desde la promoción de los derechos de las mujeres la transición fue impulsar cuotas, luego paridad e igualdad sustantiva. Mujeres al poder, romper el techo de cristal.

Cómo llegó Claudia Sheinbaum y cómo será su gobierno, son cosas distintas. Hacer una evaluación sobre la contienda electoral no podrá evitar que ella sea la Presidenta, porque en lo concreto la evaluación de la elección no impacta ni una coma la declaratoria de que ya es la Presidenta Electa y tomará posesión el 1 de octubre. La historia de cómo el Presidente habló y habló con una libertad desmesurada promoviendo a su movimiento; de cómo usó los programas sociales para obtener los votos de las y los peticionarios, y sus familiares, de cómo promovió una polarización entre las y los mexicanos forma parte de centenas de artículos y ensayos escritos en los meses pasados: fue una elección de Estado fraguada paso por paso. Las medidas cautelares que el INE le endilgó para que no violara la Constitución desde las mañaneras, le hicieron lo que el viento a Juárez.

¿Cómo será el gobierno de Claudia Sheinbaum? Entre las mujeres de diversas organizaciones tenemos un debate importante. Por un lado las compañeras que hicieron campaña por Claudia están convencidas de que está comprometida con la agenda feminista. Otras confían que va a corregir las tremendas decisiones que tomó López contra muchas políticas que ya teníamos en materias de salud, educación, violencia contra las mujeres, y que apoyará un sistema de cuidados, etc etc.

Hay organizaciones feministas que señalan debe decir con claridad que se compromete con las agendas que se le presentaron durante la campaña. Otras no creen que la doctora Sheinbaum les vaya a cumplir, sino que será dócil al presidente. Todas, sin embargo, coinciden en que es necesario felicitarla. Tener una Presidenta no es cosa menor.

Pero no va a ser fácil para ella, López mostró sonrisa forzada al mencionar que ella tuvo más votos que él, y después dijo que atendería “el llamado de mi presidenta”. Y para que no quede dudas de quién tiene el poder, ha ordenado que el nuevo Congreso de la Unión que entra en funciones en septiembre apruebe todas sus reformas para desaparecer el Poder Judicial y se elija mediante el voto del pueblo, lo que ya puso de cabeza al peso y más caro al dólar complicando la estabilidad económica a la nueva Presidenta.

Que por ser mujer tendrá empatía con las causas de las mujeres y del feminismo, debo decirlo puntualmente, es puro romanticismo. Ser mujer no garantiza méritos implícitos en función de su sexo. Y lo correctamente deseable es que las críticas que hemos hecho a los señores que han estado en el poder, no lo repliquen las mujeres cuando llegan al poder.

La oposición habló del urgente respeto al Estado de Derecho, de una seguridad pública eficaz, de la paz y las libertades. Estas exigencias no son causas abstractas, como algunos comentaristas han dicho. Esperemos la próxima Presidenta escuche y trabaje para terminar con la polarización que solo crea ingobernabilidad.

Debe saber que los errores o desatinos de una mujer en el poder en un país machista, tendrán costos geométricamente más altos, que si fuese hombre. Por eso es importante ella voltee a ver a las mujeres, y no a quien ha dicho que estará atento a la llamada de “su” presidenta.

Defensora de derechos humanos