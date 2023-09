Seis reflexiones del periodismo y la IA 

En 85 por ciento de las redacciones de los medios de información en el mundo utilizan la Inteligencia Artificial (IA); a través de la escritura, generación de imágenes o resúmenes; de acuerdo con el estudio “Generando el cambio. Un informe global sobre qué están haciendo los medios con la IA” de Charlie Beckkett y Mira Yassen (London School of Economics and Political science, Google news intiative y Polis Journalist at LSE). En su segunda edición se entrevistaron a más de 120 editores, periodistas y creadores de 105 redacciones en 46 países. A continuación seis reflexiones:

1.- Los beneficios sociales y económicos se concentran en los países del norte del planeta, debido al acceso a la infraestructura y recursos; por el contrario, los medios de información del sur “se enfrentan a repercusiones sociales, culturales y económicas del colonialismo posindependencia”, afirma el reporte.

2.- El deseo de aumentar la eficacia en los contenidos, es la causa por la que casi la mitad de los encuestados prefiere incorporar la IA; esto traería como consecuencia liberar tiempo de los periodistas, y que así puedan dedicarse a realizar trabajos de investigación.

3.- Más de tres de cada 10 consideran que sus unidades informativas están preparadas para enfrentar los desafíos de incorporar la IA al periodismo. Sin embargo, casi la mitad indica que no; o parcialmente. Además, los problemas financieros y técnicos son los retos más apremiantes para integrar la IA en las redacciones. En algunos sectores continúa la resistencia cultural y el miedo a la pérdida y reemplazo de empleos que genera su implementación.

4.- Con respecto a la ética, a más del 60 % les preocupan las implicaciones éticas del algoritmo y su inclusión en la calidad editorial. Los periodistas intentan descifrar cómo integrar la tecnología en su trabajo, manteniendo valores de la profesión como la precisión, la imparcialidad y la transparencia.

5.- En temas de comercialización, se teme que las tecnologías de IA comercialicen aún más el periodismo, potenciando la mala calidad y generando contenidos más polarizados, lo que provocaría una mayor disminución de la confianza del público y falta de transparencia.

6.- El 80% espera que la IA adquiera un rol aún más importante en sus redacciones en el futuro. Incluso vislumbra que ayude a: “A) Verificación de datos y análisis de la desinformación; B) Personalización y automatización de contenidos; C) Resumen y generación de textos; y D) Se prevé el uso de chatbots para realizar entrevistas preliminares y medir la opinión pública sobre determinados problemas”.

Por último, otro estudio de la Cepal afirma que México registra 51 de 100 puntos en desarrollo de habilidades asociadas a la tecnología y adoptar sistemas de IA; lo superan Chile (74.4) y Brasil (64.9). La tecnología llegó para quedarse y cada vez más estudios corroboran lo anterior. El panorama mediático está experimentando una transformación significativa debido a los avances tecnológicos, particularmente desde la proliferación de la IA. De cada uno de nosotros depende ser un apocalíptico o un integrado de esta pasta de dientes que ya no tiene retorno.





Comunicólogo político, académico de la FCPyS UNAM y Maestro en Periodismo Político @gersonmecal