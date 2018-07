Sin gafete | La llegada de Raymundo Collins

En días pasados el señor Hiram Almeida, todavía como secretario de seguridad pública de la Ciudad de México, daba a conocer que habían detenido a un ladrón de bicicletas.

En días pasados, de madrugada, en una de las taquerías más concurridas de la Ciudad, situada en una avenida súper vigilada y transitada, asesinaban a una extranjera por estar parada junto a la víctima de un atentado.

Si dispararon contra los comensales de esa taquería fue, definitivo, por la impunidad consentida de la que han disfrutado los sicarios en estos años, en los últimos meses, sobre todo. Igual que tiraron cadáveres sobre las calles.

¿Ciudad violenta? Ciudad violentísima.

Ciudad abandonada por sus autoridades. Ciudad donde los ciudadanos somos víctimas a perpetuidad de omisión y complicidad oficiales.

¿Cuántos asaltos a transeúntes, cuántos asesinatos, cuántos robos a casa, cuántos atracos en lugares públicos hemos padecido? ¿Cuántas quejas, denuncias hemos levantado sin que haya una respuesta?

Haber sostenido a Hiram Almeida en la policía será uno de los graves, grandes errores de Miguel Ángel Mancera. Y una de las razones por las que la Ciudad dejó de ser segura. Por mucho tiempo lo único que hemos tenido son víctimas, ningún responsable detenido.

Ahora viene Raymundo Collins.

La sola mención de su nombre hacía dentro de la policía, habrá de cambiar mucho. No solamente porque es un profesional de la seguridad, sino porque saben que es valiente, que no lo compran y que no podrán engañarlo. Es decir, llega un verdadero jefe, no un cómplice.

No es gratuito que mientras se solucionan los temas burocráticos de su nombramiento se haya reunido con todos los jefes policiacos. Sabe qué pasa, sabe cómo enmendarlo. No solamente ya fue subsecretario en esa dependencia, sino que ya confrontó los verdaderos poderes de la corrupción interna. Y salió ganador.

Raymundo Collins estaba en una posición cómoda, con un perfil bajo, después de haber estado a cargo de la Central de Abasto. ¿Por qué decidió regresar a la policía? ¿Cómo lo convencieron? ¿Esta la mano de Marcelo Ebrard detrás de su llegada?

Lo que no podemos entender es por qué no se le nombró antes. Tendríamos menos muertos y más seguridad.

No es un tema fácil. Se permitió la entrada de grupos criminales muy poderosos, a los que Collins tendrá que, literalmente, sacar de la Ciudad. Se privilegió la omisión de la autoridad. Se tejieron lazos muy fuertes entre todo tipo de criminales que llevará tiempo desbaratar.

Lo único que queremos es volver a ser dueños de nuestras calles, de nuestros horarios, de nuestras actividades. Volver a ser habitantes de una Ciudad donde lo excepcional sea convertirse en víctima de un delito.

¿Por qué ahora el nombramiento de Collins? Quisiera imaginar que es avanzada del nuevo gobierno, que va a llegar para quedarse los próximos años con la doctora Claudia Sheiumban. Si no es así, tendrán que agradecerle el gran esfuerzo por unos cuántos meses. ¿Servirá de algo? ¿Habrá algún cambio?

Estoy cierta que servirá de mucho la llegada de Collins, que habrá muchos cambios para bien…

