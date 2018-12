A la sombra | Soledad Lúevano Cantú

Foto: Alejandro Oyervides

La que anda muy nerviosa, nos cuentan, es la senadora MARÍA SOLEDAD LUÉVANO CANTÚ, pues con la salida obligada de Zepeda de la Comisión de Justicia, ahora está muy segura de que la guadaña está sobre su cuello.

***

Dicen los que saben que cosas muy raras están sucediendo en el Senado de la República. En días pasados Juan Zepeda fue expulsado de la Comisión de Justicia. Ahora todos los que en corto platican del tema, agregan que están por quitarle la Presidencia de la Comisión de Administración a la senadora zacatecana Soledad Luévano Cantú. Nos aseguran que no ha podido, o bien, no ha querido armonizar con otros grupos parlamentarios, al margen de que solamente se ha dedicado a ser golpeadora de las otras fuerzas políticas.

***

Que ayer durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador andaba sin ganas de abundar en ningún tema. Resulta que le preguntaron por todo lo que sucedió el fin de semana, y sin muchas ganas, se dedicó a repetir sus promesas de campaña, a la menor provocación. El tema más delicado, el de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), para que se dé usted una idea, fue minimizado, al grado de que el mandatario nacional se fue por las ramas y comenzó a hablar de la pelea del Canelo del fin de semana, pleito que todos los que saben fue con un bulto que sirve para dar espectáculo y cumplir con su cuota de boxeo.

***

Hablando del Presidente de México. No se lo tome muy en serio, esas cosas pasan y se quedan en la libreta de anotaciones de los reporteros, pero resulta que este fin de semana anduvo débil en Palenque, a tal grado, que tuvieron que agarrarlo los que estaban a su lado para que no se desplomara. Así, en serio, las fotos que circulan dicen más que lo que le estamos contando, pero algunos de los miembros de su equipo cercano ya le dijeron que debe descansar un poco, que no le pagan por hora, como algunos columnistas de esos chafas que no salen de su oficina, andan diciendo cuando lo ven trabajar desde que sale el sol, hasta que se mete.

***

Que fue Carlos Slim Domit, y no su papá, el que se hizo presente ayer en la Central de Abasto. Todo mundo esperaba que el hombre más rico de México llegara al centro de abastecimiento, pero fue el mejor conocido como El Charal el que llegó en representación de su padre y quien, por cierto, no quiso hablar del cierre de las tiendas y restaurantes Sanborns, que este diario reportó en su momento. Nomás llegó, hizo como que festejó, y se fue. No quiso hablar de nada con la prensa, sólo llegó a tomarse la foto.

***

Lo más esperado hoy son las perspectivas económicas de HR Ratings, más cuando tomamos en cuenta que el presupuesto 2019 se presentó el fin de semana. El doctor Félix Boni, director general de análisis de HR, será el encargado de darnos las buenas, o las malas noticias. Es el primer grupo que sale a hablar, en serio, del escenario para el próximo año. Estaremos atentos.