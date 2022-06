Ventas directas resisten pandemia, crecen 3.5% en 2021 e inﬂación reto este 2022: AMVD

Aunque las ventas directas han mostrado su resiliencia en muchas crisis, la que generó el Covid-19 fue diferente.

Más de un millón de promotores en ese sistema se quedaron sin tener una interacción directa con la clientela para promocionar.

Hubo que ingeniársela para entregar los pedidos y las compañías debieron acelerar los canales digitales que el año pasado crecieron 11%.

Dicha industria superó la prueba. La Asociación Mexicana de Ventas Directas (AMVD) que encabeza Magdalena Ferreira, a la sazón timón de Avon, ya tiene el número de crecimiento del 2021, que fue del 3.5%.

Ferreira resalta el logro. México, que es el 8° mercado más importante del mundo y segundo de AL tras Brasil, creció entre 2 y 3 puntos más que ese país.

En belleza y cuidado personal es el 44% de la facturación, nutrición 34%, 11% hogar y 7% moda (joyería, lencería, zapatos).

Sólo el mercado de belleza y cuidado personal, incluido también el comercio tradicional significa 224,000 mdp según CANIPEC de Pedro Hoth y ya por producto, fragancias es el 34%, maquillaje 21%, cremas corporales 33% y faciales 11%, según Kantar Worldpanel de Fabián Ghirardelly.

Ahí en esa categoría, Mary Kay de Paul Van Der Linden es líder y Natura que comanda Hans Werner ya tiene el segundo sitio, seguida de Jafra de María Dolores Sánchez.

Este 2022 plantea nuevos desafíos por la inflación, la caída del poder de compra y los cambios a los patrones de consumo. Ferreira se abstiene de formular un pronóstico del desempeño para fin de año, aunque reconoce que la dinámica se muestra lenta.

Ayudará para acotar el alza de precios la enorme competencia. Hasta ahora el incremento es del 5%, o sea por abajo de la tasa general.

Dadas las modificaciones en los hábitos de consumo, una categoría que deberá recobrar su importancia ya con la movilidad, es maquillaje. También labiales. Igual fragancias va rezagada, no así cuidado de la piel que creció.

A futuro entre los desafíos, amén de la inflación, también habrá que superar la disrupción de las cadenas productivas. Las empresas también deben reforzar el canal digital para consolidar un negocio híbrido al que se han subido cada vez más jóvenes.

Como quiera horizonte con muchas oportunidades.

OXXO BATALLA AQUÍ POR CAÍDA DEL CONSUMO Y MÁS A AL





Y si de cambios de patrones de consumo hablamos, para Femsa que lleva Daniel Rodríguez Cofré la coyuntura no ha resultado sencilla. Sobre todo en Oxxo aún ahora la rentabilidad de buena parte de sus 20,172 unidades aquí no se ha recuperado. Las de centros comerciales o en zonas de negocios mejoran, pero no a nivel de la prepandemia. Inclusive las ubicadas en áreas residenciales se ven limitadas por el poder de compra. De ahí el énfasis de avanzar fuera de nuestras fronteras. Oxxo ya se extendió a Brasil, Perú, Colombia y Chile, cuenta con 328 unidades y va por más.

CRÉDITO REAL PAUSA TEMPORAL PARA EVALUAR RADIÓPOLIS





La posición de Crédito Real que preside Ángel Romanos Berrondo en Radiópolis no necesariamente se tocaría por ahora. Si bien por ahí habría un par de interesados, Prisa ha manifestado que no tiene interés en vender su 50%. Además con Miguel Alemán Magnani, el otro socio, ha mejorado la relación, por lo que quizá se abra algún tiempo para evaluar la rentabilidad.

ROBAN DE EQUIPAJES EN VIVAAEROBUS DEL AICM





La criminalidad no cede y la clientela de VivaAerobus que lleva Juan Carlos Zuazua padece su impacto con robos en los equipajes en el AICM. El fin de semana, pasajeros constataron la sustracción de sus pertenencias. Se reportó a la aerolínea y no hubo respuesta. Esta situación, se asegura, se ha vuelto recurrente.