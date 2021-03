Vida y Milagros | Arath de la Torre, Irán Castillo y Raquel Garza en Dr. Cándido Pérez

De Televisión

Esta semana empezaron las grabaciones de la nueva versión de la serie cómica Doctor Cándido Pérez, el proyecto que se dio a conocer hace varios meses y está basado en la original de 1987 protagonizada por Jorge Ortiz de Pinedo. Como sabemos, ahora el personaje del especialista en señoras estará interpretado por Arath de la Torre y desde finales del año pasado, se llevó a cabo la selección del elenco. Para quienes vieron la serie de los ochenta que estuvo varios años al aire, recordarán los personajes, pero en esta adaptación 2021 cambian un poco los perfiles para dar mayor valor al rol de la mujer en la casa y en el trabajo. Empezamos con el papel de Silvina, antes a cargo de Nuria Bages y ahora le da vida Irán Castillo, quien tan pronto terminó sus grabaciones en La mexicana y el güero, recibió la propuesta para integrarse a la nueva serie. La suegra Doña Cata, personificada hace más de treinta años por la inolvidable Alejandra Meyer, ahora tiene un nuevo perfil con la primera actriz Raquel Garza, quien desde el mes diciembre fue llamada por la producción de Pedro Ortiz de Pinedo para integrarse; con este papel estelar, Raquel regresa a los formatos de comedia de situación. Para interpretar a Claudia, la tremenda muchacha que trabajaba en el departamento de los Pérez y fue el rol que más popularidad trajo a la fallecida María Luisa Alcalá, hubo primero una candidata, pero finalmente quedó Lorena de la Garza. El personaje de la enfermera Paula, interpretada por la recientemente desaparecida Lupe Vázquez, ahora tiene el rostro de Marcia Coutiño, ella con experiencia de televisión y teatro que aplicará a esta teleserie. David Ramos y la joven Ana Paula del Moral también son parte de esta edición 2021. El tiempo de grabación de esta primera temporada será de siete semanas y el estreno está programado para el mes de junio en el espacio de Domingos de Sofá en Las Estrellas. Por último, para mantener la esencia del programa original, en esta versión de 2021 también habrá público en el foro, lógicamente, todos cumpliendo las medidas necesarias para evitar los contagios de la ya larga pandemia...

En más de formatos de comedia, pero en esta ocasión para la programación de Noche de Buenas en Las Estrellas, ya están al aire los promocionales de las nuevas temporadas de títulos ya conocidos y una novedad. En el caso de Mi querida herencia, en los foros de Televisa San Ángel ya está el montaje del set para la grabación de una tercera temporada. Más adelante también estarán trabajando en sus respectivos lugares para continuar con series como Renta congelada, 40 y 20, Relatos Macabrones, que en estos años recientes han ganado popularidad entre los televidentes. La novedad es el programa del que se dice lleva el título de Serpientes y escaleras, en el que está contemplado en el elenco Reynaldo Rossano, bajo la producción de Reynaldo López. Estas producciones ya han estado grabando promocionales en estos días...

De la comedia pasamos a los formatos de concursos y empezamos con la nota de que el martes pasado, la producción del programa Me caigo de risa, que se transmite actualmente por Canal 5, terminó las grabaciones de su séptima temporada; pero no habrá descanso porque al día siguiente, ayer miércoles, empezaron con su formato Gala Disfuncional, del que ya hemos mencionado aquí y se transmitirá por Las Estrellas próximamente. Por otro lado, para el horario que tiene Me caigo de risa en Canal 5, existe un proyecto que los enterados dicen que cuando todo esté listo, ocupará ese espacio y es el titulado Inframundo, un reality de competencia extrema con famosos que estarán al límite en una isla y estará bajo la conducción de Gabriel Pontones, quien alcanzó popularidad hace ya 18 años en la primera temporada de Big Brother México. El también conocido como "el Rasta" ya se ve muy contento en los pasillos de Televisa y por ahora guarda los detalles del proyecto cuando alguien le pregunta al verlo pasar. El tercer proyecto de competencia que ya se prepara y está completando su equipo de producción es la segunda temporada de Guerreros, que ahora estará bajo la producción de Rosa María Noguerón...

Llegó el momento del avance de lo que veremos este viernes en nuestra cita semanal en el programa Con permiso. En la edición número 146 tenemos que los famosos andan muy románticos y hay pruebas de que una pareja que no ha dado a conocer abiertamente su relación pasan mucho tiempo juntos. Martha Figueroa descubrió en las redes sociales unas imágenes que ella comentará con su estilo. Por supuesto que las noticias de lo que viene en la televisión y conciertos también están contemplados, así que los esperamos en Con permiso mañana a las 21:30 por Unicable y la repetición el domingo a las 16:00 por el mismo canal.





Y... ¡Algo más!

A través del programa de televisión En casa con Telemundo, se dieron a conocer los nominados para la próxima entrega del Latin American Music Award que se llevará a cabo en Florida el próximo 15 de abril con la conducción de Jacqueline Bracamontes. En una transmisión con enlaces con Jacqueline y cantantes, entrevistas en el foro y datos del evento, también se informó que entre las figuras musicales con mayor número de nominaciones se encuentran J Balvin, Karol G, Camilo, Cristian Nodal y Ozuna, además de otros artistas del género urbano y regional mexicano. Una muestra de los cambios que hemos vivido en el último año es una categoría que se incluye en la premiación y es la del mejor concierto en streaming, en la que participan muchas estrellas como Alejandro Sanz, Carlos Vives, Marco Antonio Solis, RBD, Juanes y varios más. Los ganadores serán elegidos por una votación del público... ¡Hasta la próxima!