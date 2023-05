Vida y Milagros | Terminan las grabaciones de "El Amor Invencible"

De Televisión

Este fin de semana terminaron las grabaciones de la exitosa telenovela El Amor Invencible. Después de realizar escenas de los capítulos del desenlace en la ciudad de Mazatlán, una parte del elenco llegó a la Ciudad de México para completarlos y lo último que se hizo fue una secuencia en el estacionamiento de Televisa San Ángel con la participación de Angelique Boyer y Marlene Favela, quien en la trama tienen personajes rivales. Con mensajes de agradecimiento para todo el equipo, terminó esta producción del horario estelar de Las Estrellas que veremos hasta los primeros días de junio. Pero El Amor Invencible tendrá un significado distinto para otro de los protagonistas, en este caso, Danilo Carrera, quien confirmó que cierra un ciclo de siete años de trabajo en las telenovelas para regresar a Miami para estar más tiempo con su madre. El actor tomó esta decisión hace tiempo y lo hace convencido que es lo mejor. En estos siete años, el paso de Danilo por los melodramas fue notable, desde su aparición en Pasión y Poder hasta el poco tiempo que transcurrió para su primer papel protagoónico en la serie Sin Rastro de Ti. De ahí siempre se mantuvo en primer plano...

La nueva telenovela Minas de Pasión sigue dando sorpresas con los ingresos a su elenco. Las grabaciones de esta historia aún no empiezan y aunque su horario será el de las seis y media de la tarde y la telenovela Perdona Nuestros Pecados le queda un mes al aire, no hay tanta prisa porque en el intermedio se transmitirá el unitario Esta Historia me Suena, volumen Seis, la producción que ya se está grabando en locaciones de la Ciudad de México. Pero regresando a Minas de Pasión, ahí se contará con la participación de Karyme Lozano, a quien el público ya reclamaba un regreso pronto a las pantallas después de su acertado regreso en Mi Secreto el año pasado. Karyme ya compartió con su público esta participación y en el video aparece con los kilos de libretos que estará leyendo. Otro regreso a los melodramas en Televisa es el Anette Michel, ella después de su actuación en Contigo Sí, la que se estrenó en 2021. En Minas de Pasión protagonizan Livia Brito y Osvaldo de León...

En los recientes eventos del medio artístico y alfombras rojas, los actores Fernanda Castillo y Erik Hayser adelantaban estaban trabajando en una serie pero no decían más. Ya en otras entrevistas la también pareja en la vida real ya aceptaba que ese proyecto era para la plataforma ViX, pero nada más. Ahora por fin sabemos que ambos junto a Flavio Medina protagonizan Isla Brava. Esta es una producción de misterio que estará disponible a partir del 18 de mayo con dos capítulos cada jueves hasta el 8 de junio. La trama inicia cuando "Lucía", el papel de Fernanda, le confiesa a su esposo "Alfredo", interpretado por Flavio, que está enamorada de "Bruno", el personaje de Erik y en la historia es el hermano menor de él. De repente, esa misma noche "Alfredo" desaparece y con esto empieza una investigación que descubrirá intereses y avaricia. La dirección de Isla Brava está a cargo de Pitipol Ybarra.

De Música

La gran Angélica María regresó a México para presentarse junto a El Consorcio en un espectáculo dedicado al Día de las Madres. Este fin de semana ya se presentaron con éxito en Monterrey en un concierto lleno de canciones de la eterna 'Novia de México' y posteriormente aparecieron los integrantes originales de antes Mocedades para completar la presentación. En la Ciudad de México veremos una segunda presentación este miércoles en el recinto más conocido de la avenida Reforma. Con este espectáculo, Angélica celebra 70 años de carrera, los que en realidad son ya casi 73, un camino como muy pocos. En cuanto a nuevas colaboraciones, la también actriz está lanzando un video haciendo dueto con la leyenda británica Engelbert Humperdinck, un cantante que empezó su carrera en forma en los primeros días de la década de 1960 y tiene una muy amplia discografía. Engelbert hizo una versión hace tiempo de la canción Cuando me Enamoro, el éxito de Angélica, hace décadas con el título A Man Without Love, pero ahora ambos hacen una colaboración que ya se puede ver en el famosos canal de videos por internet en la que aparecen cantando en inglés y español. Pero hay más planes en la carrera de Angélica porque está por confirmar que continúe en una nueva temporada en una serie para Netflix, la titulada The Lincoln Lawyer, y además dice que cuando termine estos dos conciertos con El Consorcio dará otra sorpresa...

Y para cerrar con grandes trayectorias, Manoella Torres continúa con los festejos de sus cinco décadas de carrera y lo hará en un conocido teatro del centro de la capital mexicana este viernes 12. La cantante se encuentra en una etapa plena profesional y personalmente. En el espectáculo que prepara hará un recorrido por todos sus éxitos porque cabe mencionar que en dos presentaciones previas en el Lunario del Auditorio Nacional, tuvo que cantar unos en una noche y otros en la siguiente por la gran cantidad que tiene, pero ahora no dejará fuera ninguno. Por otra parte, Manoela confirma que está grabando una nueva producción musical después de años de no hacerlo. Por ahora se reserva el nombre del productor y los detalles de las canciones, pero el entusiasmo que proyecta cuando habla del tema es evidente...¡Hasta la próxima!