Angie Taddei cambia de look y apoya a la diversidad

La espera terminó, el canal E!, que se ha convertido en un máximo referente entre el público juvenil y de la cultura pop, confirmó la 4ta. temporada de una de sus producciones originales y que se ha ganado un importante lugar entre la audiencia, Cámbiame el look.

Para esta nueva entrega, se renueva su formato con un ángulo fresco y moderno que celebrará sus valores de diversidad, tendrá un alcance de más de 114 países en todo el mundo y contará con 16 episodios de 60 minutos cada uno.

Encargada de la conducción será la guapa argentina, radicada en México, Angie Taddei, quien platicó con El Sol de México, algunos detalles del reality y lo que ha aprendido de estar al frente de un programa tan motivador y que ha movido los corazones del público.

“Estoy muy feliz, muy contenta, orgullosa y me siento muy honrada de poder conducir esta cuarta temporada, porque todos estamos sufriendo un cambio de look y de muchas cosas más, eso me tiene muy ilusionada y entusiasmada”, dijo la conductora.

Explicó que esta vez se contará con un fashioncast de talla internacional, que estarán apoyando en el cambio de los participantes, también con ayuda de la moda, podrán potenciar la inclusión y diversidad “ lo emocionante de esta temporada es que contaremos con un panel internacional que van a hacer posible los cambios de look y ahora estamos en el tema de seguir apoyando la inclusión y diversidad, eso es muy increíble motivar a que las personas sean más seguras y fuertes de si mismas y que logren sus objetivos”.

Taddei cree que el hacerse un cambio de look puede ayudar a estado anímico “Un cambio de look nos puede ayudar un montón, solo es sacar una versión de ti y poder seguir ante las adversidades y justo Cámbiame el look, ha sido participe de eso”, mencionó.

Hizo hincapié en que los participantes llegan “siendo lo que son, simplemente les damos un empujoncito para dar lo mejor, creo que solo hay que recordárselos”.

En cuanto al tema de las experiencias o aprendizajes que ha obtenido de este proyecto, dijo “hemos tenido muchos aprendizajes, tanto ellos como nosotros, nos mueven dela misma forma y aprendemos igual, nos acompañamos y nos quedamos con ellos en el corazón, me siento súper agradecida de haberlos conocido”.

Angie es una reconocida conductora y cantante, fue integrante del grupo musical Jeans a mediados de los años 90 y en 2002, llegó a los primeros lugares en las estaciones de radio con su tema Te quiero por dentro. De su etapa como conductora destaca su participación en el programa de televisión Picnic y como toda mujer es una fashionlover.

“La verdad a mí me encanta la moda y jugar con ella, utilizarla a mi favor, ahora en esta nueva temporada, voy a aprender mucho más, y eso me enriquece todos lo días, entender para que sirve cada cosa, los estampados, los colores, etc”.

Confesó que sus outfits los elige según las actividades que vaya a tener en el día “todo depende de lo que tengo que hacer en el día, por ejemplo, ahorita me encuentro en la oficina que tengo en mi casa, estoy descalza con ropa relajada y super cómoda, muy de verano con mis gafas, solo me enchine las pestañas”.

La conductora añadió que cuando se mira en el espejo, le gusta verse bien y sentirse linda, por eso procura estar todo el tiempo presentable, por si le surge algo imprevisto.

Para la cantante, nuestro país es maravilloso, rico en cultura y tradición con una identidad única, pero sí ella le pudiera cambiar el look, le modificaría solo una cosa “creo que vamos por buen camino, pero me gustaría que todos estuviéramos en el mismo canal, de representarnos con mucho orgullo, no solo cuando tenemos a una mexicana en el Oscar o un deportista en el mundial, siempre debemos estar orgullosos de lo que somos, apoyarnos y movernos todos juntos para arriba, eso sería sensacional”, concluyó.