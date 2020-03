El mundo marino, la inspiración de Falcone

San José del Cabo.- La inmensidad del Océano y su color azul, fue la inspiración de la artista boliviana, Sonia Falcone, que recientemente inauguró la exposición Oceanscapes, Baja series, que cuenta con una decena de obras en las que destacan las piezas Life wave, Dive Deep y Baja blue, las cuales marcan sus regreso a la pintura en óleo.

Los cuadros que aluden a motivos marinos y la relación del hombre con este entono, se albergan en la Alfredo Ginocchio Gallery, en San José del Cabo, Baja California Sur, hasta el 27 de marzo y un porcentaje de la venta será destinada para seguir preservando los océanos.

“Vivir en semejante paraíso, me hace descubrir siempre algo nuevo, tiene una biodiversidad única en el mundo y como no la voy a honrar, si todos los días me sorprende y me regala experiencias inolvidables”, dijo la artista a El Sol de México.

Como parte de la muestra, también se exhibe una instalación que simula la otra vida del fondo del mar, Marine life, es la obra que envía el mensaje de como una vaquita marina es capturada y lo perjudicial que es para el medio ambiente.

Durante la apertura, la pintora estuvo acompañada de Francisco Javier Gómez Díaz, director del Museo de La Ballena y Ciencias del Mar en La Paz, quien dio la noticia de que en los próximos meses este museo llegará también a San José del Cabo, con la finalidad de fortalecer la educación, la cultura y la investigación científica en el estado, uno de los más biodiversos del planeta.