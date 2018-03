La CDMX se vistió de blanco con la "Le Dîner en Blanc"

La Avenida Juventud Heroica de la 1ª sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, se llevó a cabo uno de los eventos más esperados del año y uno de los más impactantes no solo por su filosofía y concepto sino por la unión y civismo de las personas que en él participan.



Le Dîner en Blanc es un picnic nocturno secreto, que se ha convertido en el más famoso del mundo porque invita a salir de la cotidianidad con el objetivo de disfrutar de la vida con una convivencia sana y divertida, dejando que los asistentes se dejen llevar y se sorprendan de lo maravillosa que es la noche.

Algunas de las características de la especial velada, es que el dress code de los asistentes es totalmente blanco, además no saben cuál es el sitio donde cenarán y son llevados de manera misteriosa en autobuses que parten de diferentes puntos de la ciudad hacia el esperado lugar.

El evento que celebró su sexta edición en nuestro país, reunió a sociliatés, celebridades e influencers, quienes llevaron consigo mesas, sillas, manteles, vajillas y una especial cena para convivir en igualdad y poder apreciar por un efímero momento lo que siempre está ahí y que pocas veces nos detenemos a contemplar.

La velada fue amenizada por el grupo de Jazz Tio Gus, y al ritmo de su música,se hizo un brindis colectivo con una copa de champagne Moët & Chandon. Los asistentes tuvieron la opción de degustar el menú de Banquetes Eduardo Kohlman y Banquetes At Your Place, del Hotel Four Seasons, además disfrutaron de la sorpresa que GNP preparó para la ocasión, que consistió en apagar todas las luces y por la puerta del los leones surgió en un plataforma elevada el tenor Gerardo Reynoso, el violinista Juan Luís Mátuz, coordinados por Salvador Guizar, director de orquesta y arreglista. Después de esto, el DJ César Álvarez hizo bailar a todos coronando la celebración de una irrepetible noche llena de magia y hermandad.