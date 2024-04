Alfredo Martínez revive la sofisticación de los años 40 en su nueva colección FW24

Entre texturas metalizadas, brillos y completa elegancia, el diseñador Alfredo Martínez presentó su más reciente colección otoño-invierno 2024, en la edición The Luxury Edition del Mercedes-Benz Fashion Week, celebrada recientemente en Los Cabos, Baja California.

En esta ocasión el creativo tapatío tomó como inspiración el estilo de la filántropa y coleccionista de moda y arte Nan Kempner, la famosa heredera hija del multimillonario Albert "Speed" Schlesinger, quien durante los años 50 del siglo pasado, no sólo se caracterizó por su estilo, sino por ser visionaria en su selección y curaduría de las piezas más importantes del siglo XX.

Pieles y sedas / Cortesía MBFW

Alfredo Martínez se encargó de extraer esta esencia, y la abstracción de elementos característicos de aquella dama de sociedad que impuso todo un estilo de vida que marcó una época.

"La colección está dirigida a aquellas mujeres que tienen el arrojo de ser ellas mismas y vivir sin miedo ante los parámetros que marca la sociedad. La colección está compuesta por 30 looks divididos en bloques. Cada uno representa una parte del carácter y estilo de Nan Kempner y su influencia en otras mujeres. No sólo inspirando en moda si no en un estilo de vida único", dijo Martínez en un comunicado.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La gama de color va del verde cazador al negro, pasando por mostaza y dorado. Las telas que empleó para esta temporada son seda, encaje y piel.

Revive el glamour de los años 40 / Cortesía MBFW

"La línea está pensada en un estilismo elegante, actual y con un toque de sentimientos obscuros. Los complementos; como zapatos altos de plataforma y accesorios dorados son un acento de protagonismo", expresó el diseñador.

La firma Alfredo Martínez se sustenta con una visión conocedora de la figura femenina, el lujo y lo que significa tener estilo en el siglo XXI.

Sensualidad y elegancia en diseños de alta costura / Cortesía MBFW

El trabajo del diseñador se ha convertido recurrente dentro de las editoriales más importantes del país y del extranjero. Ha presentado sus colecciones en las principales pasarelas del país y en países como España, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala.

En 2017 recibió el premio como Mejor Diseñador de Modas de parte de The Fashion Group International y en 2020 presenta la colección FW/20-21 con una serie de fotografías tomadas por él mismo.

Rinde tributo a la mujer arriesgada y empoderada / Cortesía MBFW

La marca se identifica por una articulación perfecta de sus prendas. Estos valores han logrado que celebridades como Lupita Nyong'o, Rosalía, Jurnee Smollett, Coco Rocha, Lana del Rey, Cindy Crawford, Alexandra Shipp, Nicky Hilton, Anitta, Belinda, Danna Paola, Thalía, Paz Vega, Mónica Naranjo, Paulina Rubio, Kate del Castillo, Jodie Turner Smith, Suki Waterhouse o Shirley Manson, entre otras, aparezcan en la alfombra roja o en editoriales con sus prendas.