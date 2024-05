¡Aguas con la temperatura!; suben afecciones por calor en la CDMX

La semana más calurosa de la Ciudad de México concentró el mayor número de atenciones por enfermedades relacionadas con el calor extremo, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

En la semana del 14 al 20 de abril, la dependencia reportó ocho atenciones por golpes de calor, mientras que en lo que va del año ya suman 38. En ese mismo periodo de 2023 se acumularon 37, según el documento.

El 15 de abril, la capital rompió su récord de calor con una temperatura máxima de 34.2 grados registrada en el observatorio de Tacubaya del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la primera ola de calor.

El último máximo histórico de temperatura había sido de 33.9 grados centígrados registrados por el mismo observatorio el 9 de mayo de 1998.

Otras de las semanas con más atenciones derivadas del calor fueron la del 10 al 16 de marzo, con siete, y del 7 al 13 de abril con de seis. En esos días, las temperaturas registradas en la capital oscilaron entre los 30 y los 31 grados.

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud señala que los efectos del calor y de la luz (T67), así como la exposición natural excesivo al calor extremo (X30) pueden ocasionar golpes de calor, insolación, calambres, agotamiento o fatiga por la pérdida de sal y agua.

Segunda ola

De acuerdo con el SMN, ayer inició la segunda ola de calor en el país que durará hasta el 11 de mayo, donde la Ciudad de México podría registrar de 30 a 35 grados.

La sensación térmica que se sintió la tarde de este viernes en los automóviles, el Metro y el transporte público fue de alrededor de 40 grados, a pesar de que la temperatura más alta registrada fue de 33 grados.

“En cuanto me subí a la camioneta sentí el golpe de calor, me empezó q doler cabeza y sentí irritación. Sobre todo porque no tengo calefacción y si le añades el tráfico de la ciudad, se vuelve una situación insoportable”, contó Miguel Padilla, quien vive en Azcapotzalco, alcaldía que ayer reportó la temperatura más alta de la capital con 33.2 grados, de acuerdo con datos difundidos por el gobierno local.

“Me da mareo, siento con pesadez y me pongo de malas. Mi casa es fresca porque como no le da el sol tan fuerte, pero yo siento que de todos modos hace falta ventilación porque se siente bochornoso”, señaló Sarahí Navarrete, de la alcaldía Gustavo A. Madero, que reportó 31.6 grados, siendo la tercera localidad más calurosa.

En abril, el SMN pronosticó este año cinco olas de calor para la Ciudad de México, debido a la presencia de sistemas de alta presión.

Alejandra Margarita Méndez Girón, coordinadora general del Sistema, explicó que en la parte central del país es donde más se concentran los sistemas de alta presión, los cuales inhiben la formación de nubes.

"Estos sistemas, si se propagan o duran más de una semana pueden dar lugar a lo que se conoce como olas de calor y las olas mínimo pueden durar unos cinco días o 10 días, y esas condiciones favorecen la generación de incendios", dijo entonces.

¿Qué hacer?

Ante el incremento de las temperaturas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomendó a los capitalinos tomar medidas preventivas para evitar problemas de salud como: no exponerse por tiempo prolongado al sol, permanecer en lugares frescos y ventilado, beber líquido abundante, así como evitar la comida en la vía pública.

Además de usar bloqueador solar, vestir ropa clara, así como protegerse de los rayos del sol con gafas y sombrero o gorra.

En cuanto a la prevención de incendios en áreas verdes dentro de la capital, sugirió reciclar el agua que se utiliza para limpieza del hogar y con ella humedecer camellones y áreas de pasto cercanas, evitar arrojar colillas de cigarro encendidas y basura, especialmente plástico o vidrio, ya que los rayos del sol pueden generar un efecto lupa e iniciar un incendio.