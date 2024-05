Valle de México, otra vez bajo contingencia ambiental

El Valle de México nuevamente se encuentra bajo contingencia ambiental al registrarse concentraciones máximas de ozono. Es la número 10 durante el año, con lo que iguala el récord de contingencias registradas en 2016.

Este miércoles, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase uno de la contingencia al registrarse 158, 157 y 155 ppb en las estaciones de Benito Juárez (BJU), Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) y Pedregal (PED) respectivamente, ubicadas en la alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón.

Las temperaturas superiores a los 30 grados, la radiación solar intensa y el viento débil han sido factores para la acumulación de ozono en el Valle de México.

Metrópoli Activan Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental

La CAMe recomienda a la población no realizar actividades cívicas, culturales y de recreo, ni hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, además de no fumar ni quemar basura.

Alerta en CDMX por el calor

A las 14:00 horas del miércoles se registraba una temperatura de 31 grados en la Ciudad de México, por lo que se activó también la Alerta Naranja y Alerta Amarilla ante el intenso calor.

México atraviesa por una tercera ola de calor que comenzó esta semana y en 27 de los 32 estados habrá temperaturas mayores a los 40 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La segunda ola de calor, que ocurrió del 3 al 13 de mayo, dejó al menos 14 muertos, además de 10 ciudades con récords de temperaturas, incluyendo la Ciudad de México, que registró un histórico 34.3 grados el 9 de mayo, menos de un mes después de haber marcado un máximo de 34.2 grados el 15 de abril.

Habrá Doble Hoy Circula

Como parte de la contingencia ambiental, este jueves 23 de mayo habrá Doble Hoy Circula y los autos que deberán descansar, de las 5:00 a las 22:00 horas son:

-Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

-Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8.

-Vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.