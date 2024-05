Cuestionan efectividad del Hoy No Circula para frenar la contaminación en CDMX

La Ciudad de México debe evaluar la utilidad del programa Hoy No Circula, pues las altas concentraciones de ozono persisten desde hace dos décadas, concluyó el Consejo de Evaluación capitalino.

El informe Evaluación de la Política Ambiental de la Ciudad de México 2018-2022, presentado el martes por el organismo autónomo, señala que la contaminación por ozono requiere más atención, pues las políticas ambientales de la capital no han logrado incidir en el problema, aunque de manera general los indicadores apuntan hacia una mejora en la calidad del aire.

El análisis muestra que a partir de 2015 disminuyó la presencia de monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, así como de partículas de 2.5 y 10 micras, pero no de ozono.

“Ha ocurrido un posible repunte en las concentraciones de ozono en valores altos a pesar de las medidas implementadas para su control en este periodo. En forma sostenida y en acuerdo con la teoría de formación de ozono, las mayores concentraciones se registran en las estaciones de monitoreo ubicadas al sur-suroeste de la ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de México)”, indica.

Según la evaluación, a la par de que las concentraciones promedio y máximas de ozono no han disminuido en años recientes, se incrementó la frecuencia en la activación de las contingencias ambientales, cuya medida principal es el Doble Hoy No Circula.

Al respecto, el informe retoma estudios que cuestionan la funcionalidad del programa. “Diversos estudios han evidenciado que el Hoy No Circula en situaciones de altas concentraciones de O3 no sólo no disminuye las concentraciones, sino que puede contribuir a aumentarlas”, expone.

El análisis detalla que la continua aplicación de ese programa sin una evaluación exhaustiva de su eficacia preventiva y correctiva, por ejemplo, durante las contingencias, podría causar un doble impacto negativo en la sociedad, primero al no disminuir las emisiones contaminantes y, consecuentemente, la concentración de ozono y, segundo, por el impacto económico en las restricciones de circulación.

Ante ello, los expertos recomiendan evaluar un ajuste a las estrategias durante las alertas ambientales, comenzando con el Hoy No Circula. También instan a desarrollar un diagnóstico sobre la forma en que el gobierno local ha reportado los resultados del programa.

Por su parte, Arón Jazcilevich, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, explicó que en la CdMx, como en otras ciudades del mundo, la reducción del ozono llegó a un impasse, es decir, que está en un estancamiento en su reducción.

No obstante, hay otros contaminantes que sí siguen a la baja, gracias a los programas de control de emisiones. Por ello, consideró que éstos deben mantenerse y reforzarse.

Alta concentración de contaminación en la Ciudad de México / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

El académico consideró que los programas, al menos el de verificación, debe incorporar a las motocicletas, pues su proliferación aporta contaminantes a la atmósfera.

“En mi opinión, programas como el Hoy No Circula, y sobre todo los de verificación vehicular, deben de continuar. Ya no debemos esperar una reducción de ozono, porque en varias ciudades se ha visto que ya estamos llegando a un tope; pero sí están reduciendo otros contaminantes.

“Y no solamente esto, yo veo con mucha preocupación la proliferación de vehículos como las motocicletas que, aunque son más chiquitas y consumen menos gasolina, son muchas y 99 por ciento de ellas no tienen ningún control de emisiones”, opinó en entrevista con El Sol de México.

Otro motivo por el que la medida debe mantenerse, dijo, es que incentiva a adquirir nuevas tecnologías, como los vehículos eléctricos o híbridos, los cuales no tienen restricciones.

Contingencia y calor

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la séptima contingencia en lo que va de este año.

Las elevadas temperaturas registradas ayer, que rompieron récord en la ciudad con 34.3 grados, derivaron en altas concentraciones de ozono.

Este viernes no circulan vehículos con holograma 2 y 1, 00 y 0, engomado azul y terminación de placa 9 y 0.