Colapsa escenario durante mitin de Álvarez Máynez en NL

Al menos 18 personas resultaron lesionadas luego de que colapsara el escenario de un evento de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, donde se encontraba Jorge Álvarez Máynez, candidato del partido a la presidencia, así como Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García.

El evento, realizado en el Campo de Béisbol El Obispo, era el cierre de campaña de Lorenia Canavati de cara a las elecciones del 2 de junio, donde busca convertirse en alcaldesa de San Pedro Garza García.

A través de sus redes sociales, Álvarez Máynez compartió que después de que colapsara la estructura se traslado al hospital San José.

"Estoy bien y en comunicación con autoridades estatales para dar seguimiento a lo acontecido. Lo único importante en estos momentos es atender a las víctimas del accidente", agregó el candidato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

Minutos más tarde, Álvarez Máynez detalló que los integrantes de su equipo que resultaron lesionados por el accidente ya reciben atención médica en el hospital. "Me dirijo nuevamente al lugar de los hechos para acompañar a las victimas".

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detalló que las 18 personas lesionadas de las que se tiene reporte hasta las 21:30 horas están recibiendo atención en a Unidad de Medicina Familiar No. 7 en San Pedro. "Presentan lesiones leves, y solo una persona con fractura", detalló el funcionario.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepulveda, publicó un video en su cuenta de X en donde lamentó el accidente ocurrido en San Pedro Garza, provocado por las fuertes ráfagas de viento.

“Tormentas eléctricas, fuertes vientos y lluvia intensa por las próximas dos horas, hace 15 minutos ya hubo una desgracia, fuertes vientos tumbaron un escenario en un cierre de campaña aquí en San Pedro, desgraciadamente hay lesionados ya está ahí protección civil y cuerpos de seguridad, ambulancias, les pido que nos guardemos todos no hay ninguna necesidad de salir en las próximas dos horas”, señaló el gobernador.

ALERTA… Protección Civil de Nuevo León pic.twitter.com/ymkjSvi7GL — Samuel García (@samuel_garcias) May 23, 2024

Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia del país por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, envió un mensaje al candidato y simpatizantes de Movimiento Naranja luego del accidente.

“Deseo esté todo bien con las y los candidatos y asistentes al evento de MC en Nuevo León”, escribió en su cuenta de X.

La otra candidata a la presidencia, pero por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, también envió un mensaje a través de su cuenta de X a las asistentes y víctimas del accidente, “de todo corazón deseo que no haya heridos de gravedad por lo ocurrido en el evento de Movimiento Ciudadano en Nuevo León”.

De todo corazón deseo que no haya heridos de gravedad por lo ocurrido en el evento de @MovCiudadanoMX en Nuevo León.



Mi solidaridad con @AlvarezMaynez , los candidatos de su partido en el estado y los asistentes al evento.



A la población de la zona metropolitana de Monterrey… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 23, 2024 Deseamos de todo corazón que las personas que se encontraban en el mitin de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García se encuentren bien, tras el colapso del escenario durante el evento. Les enviamos un abrazo solidario. pic.twitter.com/eG2imESQhC — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 23, 2024

También envió un mensaje de solidaridad a Jorge AlvarezMaynez, los candidatos de su partido en el estado y los asistentes al evento.

“A la población de la zona metropolitana de Monterrey los invito a que estén atentos de las comunicaciones de Protección Civil por los fuertes vientos y la tormenta eléctrica que hay en la ciudad”, escribió Xóchitl Gálvez.