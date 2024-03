Santiago Taboada, ¿un futbolista de barrio y muy salsa?

Una gran variedad de platillos de México lleva salsa y sí, los mexicanos gustan de comer salsas dulces y, principalmente, picosas. Las hay caseras e industrializadas con un origen hogareño, de fábricas, de tortillerías, de taquerías e incluso político, como la Salsa Taboada, de Santiago Taboada Cortina, el aspirante de la oposición a la jefatura de gobierno.

El ex alcalde de la alcaldía Benito Juárez no sólo es político y no sólo está respaldado por el PAN, su partido, el PRI y el PRD, en este proceso electoral, también es un empresario.

Hoy día es común que haya políticos que incursionen en distintos negocios, pero Taboada Cortina lo hizo en 2022 con algo que a los mexicanos les gusta mucho y siempre tienen en su mesa: la salsa, ya sea de chile de árbol, habanero, morita, molcajeteada, verde, macha, entre otras.

En febrero de 2023, El Sol de México informó que, de acuerdo con el Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI), el panista obtuvo en junio de 2022 el registro de la marca Salsas Taboada. Entre los sabores que tiene está habanero verde y habanero rojo.

Foto: Ernesto Muñoz / El Sol de México

A decir de Héctor Saúl Téllez Hernández, quien fue compañero de bancada de Taboada Cortina entre 2012 y 2015 en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el candidato es salsero y, por lo que él notó en sus comidas, la salsa verde es su preferida y aguanta el picante.

“Le echa salsa a todo lo que está comiendo y pues sí, sí, tiene un buen aguante en el tema del picante, del picor en la boca, creo que yo aguanto menos, pero yo sí lo veo que él sí le echa sabroso salsa a los tacos”, dijo a El Sol de México.

Ambos se conocen desde hace 18 años. El ahora diputado federal por el PAN destacó que desde que Taboada Cortina era dirigente juvenil en la capital se ha caracterizado por ser una persona disciplinada, con un perfil humanitario y alegre.

Las Salsas Taboada ya son promocionadas desde hace tiempo, como ocurrió en octubre pasado en la Feria del Mole en la alcaldía Milpa Alta. Pero no todos la han probado, como afirmó la diputada capitalina por el PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, quien lo conoce desde hace más de una década. Ahora espera degustar este producto.

“No me ha llegado mi botellita, se la voy a reclamar y se la voy a intercambiar, yo hago un guacamole muy bueno de habanero”, expresó entre risas la legisladora.

La legisladora fue compañera también de panista en la VI Legislatura de la ALDF, pero ella estaba y sigue con el PRD. También afirmó que a Taboada Cortina le gusta mucho comer, que es taquero y le encanta enchilarse con las salsas.

“Le encanta estarse enchilando. Es algo que yo no entiendo porque comes con tanto chiles si luego vas a estar sufriendo, pero a él sí le gusta el picante. Yo soy de tres gotitas y ya, pero él sí le echa a sus tacos bastante salsa”, mencionó.

La marca Salsas Taboada cuenta con una amplia variedad, entre las que se encuentra de chile de árbol, habanero, morita, molcajeteada, verde, macha, entre otras. Foto: Ernesto Muñoz / El Sol de México

Sierra Bárcena recordó que si bien en aquellos años legislativos el PRD y el PAN no eran aliados, como ahora, Taboada Cortina era, y es, abierto al diálogo con otras fuerzas políticas.

De acuerdo con la perredista, el aspirante puede llevarse bien y mantener una amistad con políticos de otros partidos, pues no confunde la amistad con el trabajo político.

“Es un joven, muy capitalino conoce bien la ciudad conoce las taquerías, eso es importante.

“Fue mi compañero en la sexta y a pesar de que éramos de grupos contrarios, a diferencia de otros diputados, y no es porque sea candidato, es un chavo que en tribuna defiende su punto de vista como panista, pero que abajo te trata como cualquier otra persona", afirmó.

Su ideología no mancha su amistad.Sierra Bárcena

Sierra Bárcena también afirmó que contrario a otros políticos y políticas, el panista sí tiene realmente una agenda de género y no por su trabajo o por moda, pues, aseguró, “más que estudiado es aprendido”.

Tanto para Téllez Hernández y Sierra Bárcena, el candidato de Va X por la CdMx sí es un aspirante muy salsa y preparado para esta elección.

“Sí lo veo muy salsa, si lo veo que es picante y sí lo veo que que Clara Brugara no creo que vaya a aguantar el empuje que trae ahorita Santiago Taboada”, consideró el legislador federal.

Un puma

México es un país futbolero y la capital tiene a tres de los cuatro equipos llamados “grandes”: Cruz Azul, América y Pumas, pero aquí también hay un gran número de aficionados de las Chivas del Guadalajara.

Taboada Cortina tiene el corazón azul y la piel dorada, como canta La Rebel, barra de Pumas. Eso es porque él y sus hijos acuden a Ciudad Universitaria a apoyarlo, y porque estudió su licenciatura en derecho en la UNAM.

La afición a este deporte no se queda en las gradas o en publicaciones de redes sociales, sino que el panista la lleva a alguna cancha (anteriormente los viernes) y quienes lo han visto, dicen que tiene buen toque de balón.

Creo que mucha gente lo ha tomado por güero de la Del valle, ¡pero es más barrio…! No sé si alguna vez lo han visto jugar fútbol, pero es bastante barrio para jugar fútbol, no hay que juzgar a la gente por su color. Juega bien.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó un video en el que Dionisio N, un empresario del sector bienes y raíces, bajo el criterio de oportunidad, liga al ahora ex alcalde en Benito con el caso de la presunta corrupción inmobiliaria de la demarcación.

Precisó que, posteriormente, el panista le marcó para informarle que no se le pagarían los 10 millones de pesos. Otras empresas, mencionó, supuestamente también resultaron con daños.

“Nosotros suponemos que esas empresas eran cercanas a la alcaldía, y que de esa forma ellos rescatarían el dinero de la remodelación, siendo que nosotros concluimos los trabajos y solamente recibimos 15.5 millones de pesos, quedando un adeudo de 10 millones de pesos”, detalló Dionisio N.

El entonces vocero de la Fiscalía capitalina y hoy encargado de la misma, Ulises Lara López, estimó que esta acusación, y otras presentadas, “posiblemente han llevado a cabo el actual titular en Benito Juárez”, así como a otros servidores a llevar a cabo una presunta red de corrupción inmobiliaria.

En ese momento, Taboada recibió una “diagonal matona” con miras a anotarle un gol, pero salió a la defensiva de inmediato al descalificar la información y acusar un ataque en su contra.

El aspirante armó la jugada por las bandas pues anunció que presentaría una denuncia en contra de la entonces fiscal, Ernestina Godoy, y contra Lara López por el presunto caso de espionaje a opositores.

En noviembre pasado, el diario estadounidense The New York Times informó que había una lista de opositores espiados, entre ellos, Taboada Cortina. La Fiscalía ha negado estos hechos.

El aspirante ha sabido sortear estos ataques de las autoridades para llegar a la búsqueda de la jefatura de gobierno, misma para la que lo destapó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que el 10 de julio de 2023, el ejecutivo federal aseguró que Taboada Cortina sería el candidato de la coalición PRI, PAN y PRD. Meses después resultó que sí.

Taboada Cortina ahora está en otro partido, uno que busca ganar, por ello Sierra Bárcena lo llamó a continuar con el fútbol para relajarse.

“Yo sí le aconsejaría que no dejara de jugar, porque es una manera de ir al siquiatra, al sicólogo y aún masajista al mismo tiempo.

“Que no deje de jugar en la campaña a pesar de la agenda es mejor una hora de juego, aunque sacrifique una hora de sueño perfecto”, llamó la perredista al panista quien le pone mucha salsa a sus tacos y en la cancha juega muy bien.