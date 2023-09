Carlos Pineda impondrá tendencia mexicana en Nueva York

El diseñador mexicano originario de Colima, Carlos Pineda, confiesa estar en su mejor momento, pues su sueño y pasión por la moda, lo han llevado a consolidarse dentro de la industria de la moda con apenas seis años de haber debutado con su primera colección en Intermoda 2017, la feria de negocios de moda más importante de Latinoamérica.

“La verdad estoy muy feliz con todo lo logrado hasta este momento, hay veces en que no me la creo, pero me da más gusto que mi trabajo y amor por la moda sea reconocido y aún más cuando es a nivel internacional”, contó a Círculos, a través de una videollamada, horas antes de abordar un avión que lo llevaría a la Ciudad de los rascacielos, para presentar por segundo año consecutivo una colección en el marco del Fashion Week Nueva York.

El diseñador originario de Colima, ama la naturaleza y su estética / Foto: Cortesía Carlos Pineda

De la mano de ONxSET, una plataforma internacional de moda cuya misión es impulsar a diseñadores mexicanos y latinoamericanos a crecer a nivel internacional, le brinda la oportunidad de representar a nuestro país y compartir su trabajo con una audiencia global, lo que signfica que Carlos se suma al movimiento que existe actualmente dentro de la industria nacional, en la que cada vez son más los creativos que exhiben sus propuestas en estas importantes pasarelas.

“Esto me da mucho gusto, que cada vez más colegas salen de México para mostrar su talento, creo que esta padrísimo, pero no sólo diseñadores, también artistas, deportistas, en general. México está despertando, y aprovechando las oportunidades que se presentan para poner en alto el nombre del país”, compartió.

La línea está inspirada en el dramatismo / Foto: Cortesía Carlos Pineda

La colección Colores: Una historia de naturaleza muerta, pertenece a la temporada otoño-invierno, y está inspirada en la belleza y transformación de la naturaleza, en la que el tema central es la dualidad de las flores, capturando tanto su delicadeza, como sus espinas, en diseños únicos y evocativos.

“Amo la naturaleza y su estética, son piezas con estampados, que creé inspirándome en la forma de una rosa; en algunos diseños se puede visualizar desde el botón hasta los petalos, y con esta colección quise irme a un lado más oscuro, que tiene que ver con la tranformación de la naturaleza cuando está a punto de morir, es darle otro enfoque en que todo lo que se marchita, también tiene su belleza”, explicó Pineda.

El creativo creó 30 looks femeninos para la presentación / Foto: Cortesía Carlos Pineda

El proceso creativo de la colección que incluye 30 looks femeninos, ha sido un viaje de seis meses, en las que el joven diseñador, se puso a prueba para explorar una paleta más sobria y pulcra, a diferencia de sus trabajos anteriores que se caracterizan por colores brillantes y estampados.

Su nueva propuesta se distingue por el uso de materiales de alta calidad, como sedas, brocados bordados a mano, satines, algodón, lino y gasas, que aportan una textura y riqueza visual únicas. Asimismo, destaca por su metamorfosis estilística, que mantiene su esencia como diseñador maximalista mientras explora un enfoque más sobrio y pulido.

“Cada colección es distinta, tiene una inspriación diferente, mi estética como diseñador siempre ha estado muy marcada con piezas amplias, coloridas, con muchos holanes, faldas, vestidos, con hombreras, detalles voluminosos, pero siempre dedicadas a las mujeres mexicanas, a honrar su fortaleza, impetú, y a la seguridad que muestran en todo momento”, comentó el joven.

Añadió que una de sus máximas inspiraciones a la hora de diseñar es el drama, por eso sus piezas suelen ser exageradas en las siluetas.

Usó sedas, brocados bordados a mano, satines, algodón, lino y gasas / Foto: Cortesía Carlos Pineda

De los comentarios que recibe en el extranjero cada vez que se presenta con colecciones nuevas, refirió que ha sido bien aceptada, “cada vez me sorprendo más y más de los comentarios que me hace la gente, también cada pasarela la veo como una forma de agradecimiento y de devolverles un poco del apoyo que me dan”.

Finalizó compartiendo que el panorama de la moda mexicana lo ve con éxito, “además de que estoy orgulloso de aportar mi granito de arena a esta industria, creo que en poco tiempo vamos a tener una identidad como moda nacional, y también en diferentes ramas del arte”.

El próximo mes de diciembre, la marca homonima celebrará su aniversario y Carlos planea una pasarela en su natal ciudad, aunque no reveló más detalles, compartió emocionado que el cierre de año será “muy emocionante”.