Celebran en México el legado de Thierry Mugler en colección inédita

Así como lo hicieron los grandes diseñadores de la moda internacional como Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Roberto Cavalli entre otros, el director creativo de la firma francesa Thierry Mugler, Casey Cadwallader, decidió plasmar el legado de su creador en una colaboración especial con el gigante sueco H&M.

El anuncio de la línea inédita se llevó a cabo el pasado mes de febrero, y en abril se realizó el lanzamiento en Nueva York al que acudieron celebridades como Pamela Anderson, Lourdes Leon, Charli XCX, y Dominique Jackson entre otros, quienes portaron las prendas de la nueva colección.

Ayer, en la Ciudad de México, se llevó a cabo el festejo por la llegada de esta colaboración en la boutique de H&M en la zona de Santa Fe, con invitados especiales e influencers, quienes compartieron en sus redes sociales todos los detalles de este exclusivo evento, en el que se dieron a conocer los más de 38 looks.

"Mugler siempre ha estado en la lista de deseos de H&M, no sólo por lo que Thierry Mugler había logrado, sino también, por lo que ha estado haciendo Cadwallader”, comentó Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M, durante el lanzamiento en Nueva York.

Así es la colección Mugler x H&M

Desde su fundación en 1973, Thierry Mugler, se ha convertido en una firma legendaria que ha “transformado el mundo de la moda, símbolo de fuerza progresiva y empoderadora”, se lee en un comunicado.

Tras asumir el cargo de director creativo en el 2018, el diseñador estadounidense Casey Cadwallader le inyectó frescura, versatilidad y originalidad a los diseños, que han logrado captar la atención de celebridades como la británica Dua Lipa, que impuso tendencia con el icónico catsuit negro de lycra transparente.

Las prendas que Cadwallader creó para está colaboración, reflejan la estética actual de la casa de moda y un guiño a su historia, “la colaboración es el sueño de cualquier amante de la moda, con nuevos diseños alegremente transgresivos, positivos para la silueta y con los característicos estilos de Mugler.

“Casey ha diseñado una colección dramática y empoderadora que celebra la libertad, la autoexpresión y la diversidad, con una mezcla de piezas nuevas con looks emblemáticos de la marca donde se incluyen versiones renovadas de suspiezas de archivo”, se lee en la descripción de la colección.

“Siempre he creído que la moda debe estar al alcance de la gente. No creo que deba ser para unos pocos privilegiados”, dijo Cadwallader.

Para el lanzamiento de la campaña, Amaarae, Shygirl, Eartheater y Arca trabajaron con el productor Ashland Mines para crear un “himno exclusivo” para la campaña; es una versión reinventada del éxito de Stardust de 1998 Music Sounds Better With You y el video musical, está protagonizado por un elenco brillante de iconos, artistas y amigos de la marca.

La colección cuenta con jeans de nylon trenzado y minivestidos cortados con láser, bodies con paneles de malla, ropa de abrigo hecha a la medida entre otras creaciones.

Catsuit transparente

Es un body entallado en punto stretch con paneles de malla en espiral que descubren la piel para crear una ilusión de transparencia. Viene en varias versiones con con el logotipo del diseñador al frente, cuello alto y zíper con trabilla de estrella en la parte posterior y mangas extralargas y botones de presión en la entrepierna.

Leggins negros o con bloques de color azul

Leggings de talle alto en punto stretch, con paneles en espiral que destacan el físico natural. La prenda cuenta con el logotipo del diseñador colocado discretamente en la cadera.

Vestido midi

Es un mini entallado en punto stretch con paneles modeladores transparentes en malla con el logotipo del diseñador al frente. Cuello alto, cierre oculto de ganchos y zíper con trabilla de estrella en la parte posterior y mangas extralargas.

Jeans spiral para hombre

Jeans de cinco bolsillos en denim con ligero stretch, con paneles de punto en espiral, corte regular de la cintura a la bastilla con piernas rectas ligeramente más holgadas para un ajuste más cómodo. Talle estándar con cierre de zíper y botón de metal con el logotipo del diseñador grabado.

Playera de malla para hombre

Playera cuadrada en malla transparente de diseño afelpado con la icónica estrella, corte amplio, hombros caídos y borde acanalado alrededor del cuello.