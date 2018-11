Diseñadores se unen en pro de la salud infantil

Los Fashion Days es un proyecto liderado por Blanca Salinas, que tiene como finalidad además de recaudar fondos para el Centro de Rehabilitación Integral CRISMA, demostrar que la moda no sólo es superficial, también es un medio para apoyar nobles causas.



La quinta edición de este evento altruista se realizó durante tres días en diferentes recintos de la bella Ciudad Patrimonio, San Miguel de Allende, en donde invitados especiales, personajes destacados de la sociedad de Guanajuato e influencers se reunieron para disfrutar de las 11 pasarelas y de varios eventos privados.

Entre los diseñadores que se unieron a la causa se encontraron Gregorio Sánchez, quien presentó su colección otoño-invierno que anteriormente fue llevada a Shangai e intervenida por artesanos de la comunidad mazahua, además las prendas tienen mucho color y los materiales son pieles y lanas españolas.

"Me parece muy importante difundir alrededor del mundo el arte textil mexicano, creo que tenemos mucho talento en la industria", explicó Sánchez.

Otro de los creativos que engalanó la pasarela fue el costarricense Fabrizzio Berrocal, quien por primera vez diseñó una colección femenina y presentó un desfile unisex en el que al ritmo de la música de los años 70 y 80 los modelos mostraron las prendas con estampados, mezcla de colores, tendencia de cuadros y a rayas.

"La moda es humana, expresa sentimientos, personalidad, contexto, además trasciende y eso es lo que busca ahora la industria latina", dijo el diseñador.

Durante el evento, El Sol de México platicó con Marta Sahagún de Fox, quien también es una de la organizadoras del encuentro y se declaró amante de la moda.

"Como toda mujer me gusta vestir bien, me gusta verme bien, todos los diseñadores mexicanos me encantan, cuando viajo por el mundo siempre porto prendas mexicanas, pero además que demuestren mi origen", comentó.

Además añadió que se siente muy feliz con este proyecto "la verdad es que me encanta, hemos descubierto a través de Fashion Days que la moda es una herramienta que puede sumar el glamour, con una causa tan noble como es CRISMA".

Las invitadas de honor fueron la cantante italiana Fillipa Giordano y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.