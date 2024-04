¡Entérate! Arabia Saudita trae todo su estilo a CDMX en un espacio inmersivo

La cultura árabe en todas sus expresiones creativas como el diseño de modas, la artesanía y la gastronomía, llega a Ciudad de México a través de Emerge y The Saudi House of Fashion, proyecto cuya intención es fomentar el intercambio y la comprensión intercultural entre México y Arabia Saudita.

Después de la participación de reconocidos diseñadores saudíes en la primera edición de este año de Mercedes-Benz Fashion Week, Los Cabos, junto con la Saudi Fashion Commission, dedicada a promover el talento del Medio Oriente, se lleva a cabo este espacio de exhibición del 8 al 14 de abril, en Avenida Emilio Castelar 131, Polanco, donde se muestra la tradición a través de piezas de cerámica, obras de arte, gastronomía y colecciones de moda de diseñadores saudíes.

Tendencias en confección /Cortesía Saudi Fashion Commission

"México, consolidado como un hot spot turístico mundial, ahora también se posiciona como la puerta de entrada al próspero mercado latinoamericano para los diseñadores saudíes; en el cual demuestran su impacto global y su compromiso con la innovación y la creatividad en el escenario de la moda mexicana", dijo Burak Cakmak, CEO de Saudi Fashion Comission.

Estas exhibiciones inmersivas ya han cautivado a audiencias en importantes ciudades del mundo como Nueva York, Milán y París. "Este recinto servirá como punto de encuentro para amantes de la moda internacional, en donde los creativos más prometedores de Arabia Saudita ofrecen la oportunidad de explorar las últimas tendencias y adquirir piezas exclusivas de los diseñadores participantes", explicó Cakmak.

Vanguardia en procesos y siluetas / Cortesía Saudi Fashion Commission

Look, Feel, and Taste of Saudi Arabia, que son las comisiones de moda, artes culinarias, música y artes visuales de Arabia Saudita, son los responsables de dar vida a la atmósfera de la casa ubicada Polanco, la cual contará con una exposición especial en la que se exhibirán piezas de confección artesanal creadas por los diseñadores del programa “Saudi 100 Brands", que exhibirá la historia y la evolución de la moda saudita.

Otro de los objetivo de este evento, "es llevar la moda saudita a diferentes partes del mundo y subrayar su creciente popularidad a nivel mundial". afirmó el directivo.

Los diseñadores innovan sin perder sus tradiciones / Cortesía Saudi Fashion Commission





Acerca del programa Saudi 100 Brands

Creado en 2021, el programa "Saudi 100 Brands" capacita a los diseñadores de este país para desarrollar sus negocios de moda, lujo y joyería, proporcionándoles las mejores herramientas para hacer crecer su marca tanto en el mercado local como en el internacional.

uveniles propuestas / Cortesía Saudi Fashion Commission

A través de cursos y seminarios magistrales, sesiones individuales de tutoría y desarrollo profesional impartidos por líderes y expertos del sector, el programa ya está formando a estrellas de la moda y cosechando éxitos en el escenario mundial con eventos celebrados en las Semanas de la Moda de Nueva York, París y Milán.

En su primer año, se impartieron más de cinco mil horas de tutoría especializada. El programa abarca diez categorías diferentes: prêt-à-porter, modesto, concepto, premium, demi-couture, novia, bolsos, joyería y, a partir de este año, fragancias y calzado.