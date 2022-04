Geometría y mucho color en el segundo día del MBFWmx

Con miras hacia el futuro de la industria, la innovación y creatividad en cada uno de los looks, fue la apuesta de los diseñadores que presentaron sus colecciones en el segundo día del Mercedes-Benz Fashion Week México que tuvo lugar en dos sedes de la Ciudad de México: el Museo Anahuacalli y el piso 40 del Hotel Sofitel.

Para las las pasarelas vespertinas la diseñadora originaria de San Luis Potosí, Alexia Ulibarri, quiso adentrarse a un mundo mítico inspirándose en algunos personajes de la cultura griega.

Diseños asimétricos de Alexia Ulibarri / Adrián Vázquez

Su colección para la temporada Otoño-Invierno llamada Olympia, incluye una mezcla de color, texturas y estampados, en las que destaca un blazer de corte clásico con botones al frente en color lila que tiene como protagonista a Pegaso.

También se inspira en los ojos turcos, como parte de un amuleto de la suerte. Para este diseño destacan los bodies de manga larga escote en V, vestidos, pantalones y blusas.

Brillos y escotes pronunciados de Alexia Ulibarri / Foto Adrián Vázquez

Detrás de su marca homónima, contrastan los cortes andróginos, holgados y monocromáticos sin perder de vista el objetivo de resaltar una silueta femenina que deja ver la belleza natural, como en las faldas asimétricas de tul, pantalones con flecos, pantalones estilo leggings, vestidos con flecos, transparencias y mangas abullonadas.

Además, esta fue la primera vez que presentó diseños para cuerpos diversos y en la pasarela desfilaron algunas modelos curvy.

Modelos curvy en la pasarela de Alexi Ulibarri / Foto Adrián Vázquez

Alexia, es una diseñadora reconocida por vestir a personalidades relevantes, como Emma Roberts, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Belinda, Ximena Sariñana, Ximena Navarrete, entre otras.

A su desfile acudió la actriz del momento, Claudia Martín, quien se declaró una seguidora de la diseñadora.

“Me encanta todo, creo que siempre Alexia forma parte de una diferente y llamativa propuesta, la paleta de colores que me gustó mucho que aunque es de otoño, ocupa colores alegres”, dijo a Círculos.

Sofisticación y elegancia en la pasarela de Alfredo Martínez / Foto Adrián Vázquez

La clausura de la jornada corrió a cargo del diseñador tapatío Alfredo Martínez, quien presentó una colección dedicada a todas las mujeres que les gusta lucir elegantes, sofisticadas y empoderadas.

Esta línea que conmemora la número 24 de toda su trayectoria, tiene una inspiración futurista bajo una paleta de colores básicos como negro, azul marino, amarillo y rojo en la que destacan los diseños con lentejuelas, terciopelo, transparencias y lisos. Además de una combinación de estampados como de cebra, puntos y rayas.

En las piezas destacan los trajes estilo sastre de dos piezas, vestidos con mangas largas y cuello alto, faldas con flecosX pantalones altos, jumpsuits con detalles femeninos, gabardinas y algunas piezas oversize.

Looks atrevidos y sensuales de Alfredo Martínez / Foto Adrián Vázquez

A este desfile acudieron invitadas especiales como Daniela Magun, quien lució un look de la edición pasada que consiste en un traje de dos piezas en terciopelo y color gris.

También vimos a María Laura Medina de Salinas, con un look muy elegante. Se trató de un jumpsuit con cinturón de hebilla ancha y cuello alto, igualmente de la colección pasada.

“Me encantan sus diseños y esta pasarela no fue la excepción siempre he apoyado a los diseñadores mexicanos, cada que viajo me gusta usar prendas de origen mexicano, las cuales me chulean mucho”, dijo.

Color y sobriedad de Alfredo Martínez / Foto Adrián Vánzquez

En la jornada también participaron los diseñadores Lydia Lavín, Montserrat Messeguer, Daniela Villa, Prima Volta y Vero Díaz.