Emprendedoras se unen para decir Girls can do it

Día Internacional de la Mujer

Como parte de la celebración del Día de la Mujer, la firma estadounidense Dockers, creó Girls Can Do It el primer foro enfocado en las mujeres que tienen deseos de emponderarse y cumplir sus sueños.

El evento que se realizó en We Work en Reforma, fue conducido por Priscila Faz y contó con la presencia de influencers y mujeres emprendedoras como Carla Medina, Mercedes y Pilar Palomar, Mariana Navarro e Ixchel Anaya, quienes compartieron sus experiencias de vida personal y profesional.

Moda Mexicanos dictan el estilo en el Mexico’s Fashion Digital Awards

"Estoy feliz de que me hayan considerado como una de las Girls can do it, eso me motiva mucho en mi vida personal y profesional y también el poder compartir con mujeres que admiro y me inspiran", dijo Carla Medina a El Sol de México.

La joven conductora comentó que el ser mujer significa no perder la esencia y seguir adelante "no necesitamos de nada ni nadie para cumplir nuestras metas".

En cuanto al tema de la discriminación de género opinó "en pleno 2019 sigue pasando, sobre todo en lo profesional, a mi me ha costado y me sigue costando mucho avanzar, pero creo que lo importante actuar en cómo vamos a transformar esa manera de pensar, cómo nos vamos a unir las mujeres y hombres para cumplir nuestros sueños".