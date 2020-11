Corbatas y joyería, cosa del pasado

Los cambios constantes que hemos tenido que adoptar ante la nueva normalidad han sido diversos y uno de ellos es regresar a trabajar, aunque tal vez de manera intermitente, ante este panorama.

Aunque la mayoría sigue realizando sus actividades a distancia, varias empresas han comenzado a retomar sus labores en la oficina, pero para poder recibir a los empleados tienen que implementar algunas medidas para ofrecerles la tranquilidad y seguridad dentro de su horario laboral.

Para poder reabrir tienen que cumplir con ciertos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que tienen como objetivo prevenir los contagios, de acuerdo con el Gobierno Federal.

En un principio estos causaron una gran controversia, al prohibir el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, ya que se pensó se estaría afectando el derecho al libre desarrollo a la personalidad.

Después de todo dieron marcha atrás y en un documento más reciente se especificó que las barbas se quedan, pero el uso de accesorios ( como joyería, corbatas) se van, ya que pueden albergar el virus y demás microorganismos.

Es importante mencionar que no están prohibida solo se previene sobre los riesgos que implica usarlas.

Promover que las personas no compartan herramientas de trabajo y/u objetos personales / Creative Commons

Aunque en el entorno laboral uno de los accesorios conocidos de la vestimenta masculina es la tradicional corbata, reemplazarla no es sencillo; por unos meses que no la utilices, no pasa nada, procura continuar con tu outfit habitual que puede ser un traje y camisa, te seguirá dando este toque de estilo; aunque existen otras prendas que la pueden sustituir, el problema es el mismo, se corre el riesgo de que alojen algún tipo de virus.





Si es muy necesario usarla, se recomienda que la ocupes poco tiempo, después la guardes en una bolsa y al llegar a casa la laves correctamente.

En el tema de la joyería si puedes evitarla mejor, sino recurre a las medidas empleadas, desinfectarlas antes y después de usarlas.

Además recuerda que en el lugar donde te encuentres seguir las siguientes recomendaciones:

· Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente

· Usar soluciones a base de alcohol gel al 70%

· La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo

· No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.

· Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común

· Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 m) durante los contactos

· Uso de cubrebocas

Todos debemos cuidarnos y no bajar la guardia, en la medida de lo posible sigue las recomendaciones sanitarias.