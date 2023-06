Nueva generación de diseñadores de moda presentan sus propuestas

Abrir los ojos a nuevas posibilidades y mejorar lo que ya está hecho en beneficio de la sociedad, son algunos de los valores que la universidad Centro de Diseño Cine y Televisión inculca a las nuevas generaciones de diseñadores de moda.

Así lo afirma Guillermo Huerta, subdirector de la carrera de la licenciatura de diseño textil en Centro, donde se llevó a cabo recientemente, la pasarela de moda de los egresados de esta carrera.

Los estudiantes expresaron su forma de ver el mundo actual / Fotos Adrián Vázquez / El Sol de México

“Es hablar de darle la vuelta a muchas cosas. Se presentaron 100 colecciones de 18 diseñadores que mostraron lo que aprendieron durante cuatro años de estudios. Desde el último semestre de su carrera y desde séptimo semestre, comienzan a crear conceptos y a desarrollar prototipos, materiales e intervenciones textiles, creando un planteamiento y una narrativa que es lo que pudimos apreciar”, explica Huerta.

Arriesgados diseños de grandes volúmenes, formas futuristas, siluetas atrevidas y prendas llenas de sensualidad, fueron algunas de las propuestas que se presentaron en la pasarela donde los estudiantes plantearon su mensaje y una filosofía de ver el mundo actual y a futuro cercano.

Destacó el tema de la inclusión / Fotos Adrián Vázquez / El Sol de México

“Las nuevas generaciones nos brindan la oportunidad de abrir los ojos a nuevas posibilidades, metodologías, sistemas y otros replanteamientos. Claro, como cualquier generación tienen sus cosas positivas y negativas, pero nos brindan la oportunidad de darle la vuelta a lo que se hacía antes y no hacerlo de la misma forma porque entonces la industria sufriría.

“Actualmente se desarrollan temas de responsabilidad social, negocios, y demás, enfocados a la parte innovadora. Los diseñadores que hoy emergen deben entender estas propuestas a través de la forma en cómo ellos ven un mundo, el cual en un futuro será caótico y la moda nos sirve de instrumento para solucionar cosas, y tienen que estar conscientes del legado que van a dejar”, dice Huerta.

Prendas de grandes volúmenes / Fotos Adrián Vázquez / El Sol de México

Sobre el reto a enfrentar dentro del ámbito profesional, el académico dice que, “el apoyo hacia los diseñadores por parte del gobierno ha sido poco, no sólo en México, sino en toda Latinoamérica; los temas de cultura y el diseño han quedado relegados y esta generación se enfrenta a este mismo panorama, pero hoy en día, hay herramientas diferentes, además de soluciones alternativas para poder crear negocio, esto hace que muchas cosas puedan cambiar no sólo porque pidan apoyo al gobierno y no se les dé, sino que ahora es más fácil tener un negocio pequeño en línea, que tener una tienda, existen talleres de maquila que antes no te hacían una colección de 100 prendas.

“La industria está cambiando, pero esa es la aventura de estudiar una carrera relacionada con la creatividad, en la que debes pensar en cómo llevas a cabo tu negocio, en cómo lo vendo, cómo creas un canal de comunicación del mismo, cómo creas una narrativa, cómo llegas a las audiencias y todo lo que involucra tener un negocio”.

Piezas futuristas / Fotos Adrián Vázquez / El Sol de México

Huerta es diseñador textil egresado de la Universidad Iberoamericana de Puebla y lleva 13 años impartiendo clases en Centro. Ha sido asesor de diferentes colecciones de diseñadores mexicanos y colaborado con firmas internacionales como Dolce & Gabbana, Nike, Burch, Tous, entre otras.

“Actualmente hemos ampliado la exposición y las plataformas donde se puede tener éxito como diseñador. Hoy existe el metaverso fashion week, hay otro tipo de necesidades por cubrir y el diseñador debe pensar hacia dónde quiere llegar y cuál es el mejor medio que le va a llevar a cumplir su objetivo.

Como parte del mensaje que proyectaron los estudiantes en el desfile de modas, estuvo presente el tema de inclusión. “Esperemos que este tema no sea solo algo de moda o tendencia, sino que logremos apropiarnos de él, de la manera en la que pensamos y las colecciones tienen muchos temas de perspectiva de género como ¿por qué los 15 años no los puede celebrar un persona binaria, o también el de la 90 60 90? Con signo de interrogación, es cuestionarnos si esa es la norma y saber que todo este sistema de la industria va más allá de la parte de un desfile de moda, sino que ésta no sólo se vende a cualquier persona, la moda siempre nos ha servido como un instrumento político de protesta que se empieza a gestar para logra el cambio”.

Tejidos y siluetas amplias / Fotos Adrián Vázquez / El Sol de México

Actualmente, Centro crea programas para entender las particularidades de la industria del diseño pero atacándolas desde la parte medular del arte y la parte de la tecnología, innovación y bienestar, “porque hoy en día sabemos las necesidades que tienen los jóvenes al estudiar y lo analizamos desde una perspectiva humana”.