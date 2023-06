Vestido de Sofía Rivera Torres es una copia de mi creación: Karloz Zermeño

La segunda eliminada del reality La casa de los famosos fue Sofía Rivera Torres, quien impactó la noche de ayer con un vestido transparente con aplicaciones de pedrería, la cual incluyó en su frente y rostro haciendo referencia a los atuendos típicos de la India. Con este outfit robó las miradas no solo de sus compañeros, de la casa, sino del público y los panelistas del set donde fue recibida tras su expulsión.

Los seguidores de la actual esposa del conductor Eduardo Videgaray, no dejaron de opinar a favor del look que portó donde se mencionó al supuesto diseñador del vestido, Karloz Zermeño, por lo que nos dimos a la tarea de hablar con el creativo originario de León Guanajuato quien afirmó no ser el creador de la prenda.

Con argumentos sólidos, @SofiaRiveraT defiende su postura y le dice a La Jefa por qué se tiene que quedar 👀



Disfruta la gala de eliminación de #LaCasaDeLosFamososMx #ConLasEstrellas pic.twitter.com/2B1xtvJjUF — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) June 19, 2023

“Sé que están diciendo en redes sociales que el vestido es mío, pero no lleva mi firma, es muy similar a lo que hago. Al parecer están usando el mismo patrón, los mismos elementos y las siluetas. Yo no he tenido contacto con Sofía”, dijo Karloz en exclusiva para Organización Editorial Mexicana (OEM).

La prenda cuenta con los mismos detalles de la de Sofía aunque la forma es distinta / Foto cortesía @Karloz Zermeño Oficial

En el Instagram del diseñador aparece un video donde dos modelos portan un vestido similar al que portó Sofía, mismo que ha sido utilizado por los cibernautas señalando que él es el autor, sin embargo, hasta ahora, no se ha dado conocer el verdadero creador de la pieza.

La conductora resultó nominada junto a Poncho de Nigris y Sergio Mayer, quienes quedaron a salvo gracias al voto del público, que no ha dejado de comentar en redes sociales sobre la espectacular belleza y figura que presumió Sofía.

En tendencia

La primera expulsada del reality fue Marie Claire Harp, conductora de Banda Max y futura esposa del cantante José Manuel Figueroa, quien deslumbró con un total look en rojo donde el vestido estilo vintage de cuello alto, resaltó su estilizada silueta y lo complementó con guantes muy a la usanza de la época dorada del cine de Hollywood.

Lluvia de emociones, no me quiero ir! 💔 y mi vestido lo sabe 😭 #TeamMarieClaire pic.twitter.com/HSy5Omf25K — Marie Claire Harp (@harp_marie) June 12, 2023

Por su parte, Galilea Montijo, conductora de las galas de eliminación de cada domingo, no ha pasado desapercibida y ha sido aclamada por su acertado diseño de imagen incluyendo peinado y maquillaje, este último creado por el estilista Alfonso Waithsman. Pero uno de los diseños con el que causó furor en las redes fue el vestido amarillo de tela metálica creado por el diseñador Alex Perry.

Debido al éxito del vestido, durante la emisión del programa Hoy, la mañana de este martes, la tapatía decidió anunciar que con motivo del 25 aniversario del matutino y como parte de los regalos VIP que han estado entregando al público, regalaría el vestido que tanto ha gustado a la audiencia.

Galilea anunció que regalará el famoso vestido dorado / Foto cortesía / @galileamontijo

“ El vestido que más ha gustado es el dorado que usé en la primera eliminación. Como parte de estos 25 años del programa Hoy y en agradecimiento al público que nos ve, ¿qué creen? Ese vestido puede ser suyo, lo voy a regalar. Mañana me lo traigo porque ya lo mandé a la tintorería. Es un vestido que usted podría pensar ¿Y cómo voy a entrar? Yo pensé lo mismo cuando lo vi, es como un gusano y dije nunca voy a entrar, pero es un vestido que ¿qué creen? Se estira y creo que a una talla M-L le queda, o si no ¿sabe qué? Se adapta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HOY (@programahoy)

Los conductores del programa indicaron las condiciones que debe seguir el público para ganar el diseño, que consisten en completar la frase “Galilea Montijo…” con las palabras que aparecerán en el programa durante la semana y enviarla al Twitter @ProgramaHoyTV con el hash tag #Hoy25Años.