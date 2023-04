Poesía gastronómica, maridaje que se lee

La cocina en la literatura no son sólo recetas, diccionarios gastronómicos, biografías o reseñas, también ha sido y es fuente de inspiración de escritores, qué decir de los chefs; ambos universos se unen para encontrar nuevos estilos y ponerle sazón a su obra, no importa si se lee o se come.

Sobre el origen de la palabra y su relación con la cocina, la docente e investigadora del Claustro de Sor Juana, Marcela Bolaños, comentó en Aderezo que, la etimología, la palabra poesía en griego es poiesis y significa crear, “justo me parece que la cocina es lo mismo, es como un laboratorio, igual que la cabeza de un poeta o de un escritor… se está gestando algo, ya sea en un libro o en una olla o en la tabla para picar, en la creatividad del autor o del cocinero”.

Bolaños mencionó que dependiendo de las corrientes poéticas y la evolución del estilo, los escritores retomaron elementos figurativos de la comida de su tiempo para apelar a los recuerdos, “un ejemplo de ello fue Sor Juana Inés, quien en sus escritos hacía referencias culinarias como en el Poema 72 Agrisima Gila o el uso de géneros musicales de su tiempo conocidos como Ensaladas, que contienen elementos musicales, escritos, idiomas y texturas en una obra, asemejándose en característica a ese platillo”.



También explicó que existieron ejemplos de otros autores a lo largo del tiempo como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Federico García Lorca, Pedro Mairal y muchos más, quienes ocupaban esas metáforas para sus obras poéticas.

Esta receta de inspiración mutua, entre la escritura y la cocina tiene más registros; la especialista detalla que en los años 70, en Estados Unidos los poetas Charles Simic y Mark Strand crearon el movimiento gastro-poético.





La investigadora dijo que otra de las tareas que hizo de la poesía una herramienta para la cocina es que “ha sido testigo histórico, ya que desde las grandes obras de todos los tiempos ha sido posible descifrar las costumbres gastronómicas de varias culturas”.

La investigadora concluyó que ambas artes siempre han sido vistas independientes, pero en su esencia se encuentran: “mientras haya poetas y cocineros que coman y lean siempre habrá estas experiencias positivas”.

Fragmentos de poesía inspirada en comida

PAN

Gabriela Mistral

Dejaron un pan en la mesa,

mitad quemado, mitad blanco,

pellizcado encima y abierto

en unos migajones de ampo. [...]

ODA AL VINO

Pablo Neruda

[...] El vino

mueve la primavera,

crece como una planta la alegría,

caen muros,

peñascos,

se cierran los abismos,

nace el canto.[...]

CAFÉ PARADISO

Charles Simic

[...]Dame tu lengua con sabor a alubias blancas y ajo,

¡Pequeño surtido sexy de formaggi y frutta!

Quiero ahogarme contigo en vino tinto como una pera,

Luego duerme en una macedonia de frutos del bosque con nata.

ODA A LA CEBOLLA

Pablo Neruda





Cebolla

luminosa redoma,

pétalo a pétalo

se formó tu hermosura,

escamas de cristal te acrecentaron

y en el secreto de la tierra oscura

se redondeó tu vientre de rocío.[...]

UN DURAZNO

Pedro Mairal

Morder el verano,

morder el sol entero

por 1,80 el kilo.

Este durazno recién llegado a casa

fue apenas sueño de árbol escondido[…]

[...]Entonces lo libré de las dos bolsas,[...]

[...]y lo mordí con ganas de matarlo,[...]

ODA AL TOMATE

Pablo Neruda

[...]En diciembre

se desata

el tomate,

invade

las cocinas,

entra por los almuerzos,

se sienta

reposado

en los aparadores,

entre los vasos,

las mantequilleras,

los saleros azules.[...]

Martha Ortiz, chef con inspiración literaria

El quehacer del arte culinario también usa como herramienta a la literatura, según nos cuenta la chef Martha Ortiz quien, desde sus platillos para su restaurante Filigrana, recuerda todas las historias y los personajes que ha leído.

“Mi padre, desde que éramos muy pequeñas mi hermana y yo, todos los domingos nos hacía leer y era una obligación, pero para mí era un placer”.

Su forma de crear es particular, ya sea desde la vida de algún personaje, sus detalles y los datos que el autor permite saber para poder diseñar un platillo a partir de ello o desde sus referencias “adoro buscar sobre cómo describían, cómo hacían las recetas. Trato de reconstruir”.

Ortiz invitó a que los cocineros lean más, “que vayan a más museos, que escuchen más música, porque creo que el día que podamos entender la creación artística, vamos a entender cómo crear obras maestras culinarias”.

Como ejemplo de creación, la chef nos cuenta que construyó un postre-personaje llamado María, en el cual incluyó elementos como el maíz, pues piensa que las mujeres están hechas de este grano.

