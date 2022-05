Así fue el look con el que Kate Middleton impactó en su encuentro con Tom Cruise

Los duques de Cambridge, Kate Middleton y el príncipe William, no sólo son una de las parejas reales más queridas, también se han convertido en todas unas celebridades al estilo Hollywood, pues están presentes en los mejores y exclusivos eventos del séptimo arte.

En septiembre pasado asistieron a la premier de la última cinta de Daniel Craig como James Bond, Sin tiempo para morir, donde desfilaron por una larga y concurrida alfombra roja instalada en el mítico Royal Albert Hall de Londres.

Foto: AFP

Y esa experiencia la volvieron a repetir al ser los invitados de honor al estreno de Top Gun: Maverick, la nueva película que protagoniza Tom Cruise, secuela de la cinta que lo llevó al éxito.

De acuerdo con la revista People, los duques fueron invitados propiamente por el actor, quien había oído que el príncipe William, era fan del filme original de 1986.

En este evento también se reunieron con otros miembros del elenco, así como con altos ejecutivos de los estudios cinematográficos y con el director de la película, Joe Kosinski.

Foto: AFP

El look de la duquesa de Cambridge

Para este evento, como era de esperarse, la duquesa de Cambrige captó la atención de los lentes internacionales con su impactante look.

Kate Middleton llegó al Leicester Square de Londres con un entallado vestido que resaltaba su esbelta y torneada figura.

Foto: AFP

Se trató de un elegante look firmado por Roland Mouret, en color negro con escote estilo bardot en color blanco, que combinó con zapatos negros de Prada, un bolso estilo clutch de Alexander McQueen y unos aretes largos de diamantes de Robinson, mismos que fueron su único accesorio.

Foto: AFP

Parece que este atinado atuendo se ha convertido en el comodín de otras estilosas royals, como Máxima de Holanda, quien en 2017 lució el mismo vestido en la inauguración de la temporada de la orquesta Concertgebouw.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Keeping up with The Duchess (@katemidleton1)

Tom Cruise y su relación con la familia real británica

El actor Tom Cruise, que a lo largo de su trayectoria ha ganado tres Globos de Oro, no es nada ajeno a la familia real británica.

En 2017 tuvo un encuentro con el difunto esposo de la reina de Isabel II, Felipe de Edimburgo, durante una cena para celebrar el 75 aniversario de The Outward Bound Trust en el Palacio de Buckingham.

También se codeó con la madre del príncipe William, Diana de Gales, en 1992 con motivo del estreno de la película Far and Away. En este evento, Cruise asistió con su exmujer Nicole Kidman. Asimismo, asistieron al funeral de la princesa en 1997.

Foto: AFP