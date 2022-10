Chumel Torres, el Escorpión Dorado y Poncho De Nigris, los invitados al cumpleaños de Salinas Pliego

Fue el pasado 26 de septiembre cuando el empresario Ricardo Salinas Pliego dio a conocer que celebraría su cumpleaños número 67 en las instalaciones de la televisora del Ajusco y la noche de este lunes comenzaron a circular imágenes y videos de dicho festejo.

Aunque el gran día es el miércoles 19 de octubre, Salinas Pliego no quiso esperar y adelantó el festejo al que acudieron parte de los conductores estelares del matutino Venga la Alegría, como Patricio Borghetti, Tábata Jalil, Kristal Silva, Laura G y Carlos Alberto“El Capi” Pérez; así como los comentaristas de deportes, Luis García, Christian Martinoli y Luis Roberto Alves "Zague".

Casi listos 😂 #ricardosalinasfest 😎 pic.twitter.com/aCJuv2ttNo — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 17, 2022 Comenzó esto ! pic.twitter.com/vePdpE57l4 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 18, 2022

Foto: @Tabatajalilreal

También se dieron cita los influencers Chumel Torres y El Escorpión Dorado que fueron invitados por el propio empresario, quienes a través de su cuenta de Twitter fueron notificados de dicha celebración, además de Poncho De Nigris, quien documentó cada momento de la tan esperada fiesta en sus redes sociales con transmisiones en vivo e historias.

“Voy a invitar al @ESCORPIONGOLDEN a mi cumpleaños… veamos si tiene ese día libre y confirma su asistencia en menos de 2 horas. Si lo etiquetan igual se despierta y nos dice si va o no”, tuiteó Ricardo el pasado 12 de octubre.

Listos los famosos en el #RicardoSalinasFest @RicardoBSalinas pic.twitter.com/FBUN6jco6p — Avi 🦆 (@avieu) October 18, 2022

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Poncho De Nigris 💎 (@ponchodenigris)

La celebración inició con una recepción en la entrada principal de uno de los salones de la televisora, donde poco a poco iban llegando los invitados, quienes sorprendieron al festejado con una porra a su llegada. Posteriormente se trasladaron al salón donde se ofrecería una cena, cuyo menú tuvo de primer tiempo una ensalada de espárragos (por lo que se pudo observar en algunos de los videos de De Nigris).

La velada continuó con un show musical liderado por MYST, una espectáculo musical con éxitos que han hecho historia en la escena internacional y se han convertido en parte fundamental de la vida de cada persona, idea original María Laura Medina de Salinas, esposa del empresario, quien en todo momento estuvo a su lado.

“Mi show favorito del mundo sin duda alguna es @MY_Sound_Track así que me traje una pequeña parte del elenco a festejar con nosotros. El primer show 'Touching me touchingyou' estuvo producido por mi esposa @MLMSalinas para mí cumple 60. A ver qué sorpresa me tiene para los 70”, escribió don Ricardo en el pie de un video, difundido en su cuenta de Twitter.

Mi show favorito del mundo sin duda alguna es @MY_Sound_Track así que me traje una pequeña parte del elenco a festejar con nosotros



El primer show "Touching me touching you", estuvo producido por mi esposa @MLMSalinas para mí cumple 60. A ver qué sorpresa me tiene para los 70 😜 pic.twitter.com/kxK4cwqF5y — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 18, 2022

Como todo festejo cumpleañero no podía faltar el pastel. Para la ocasión fue de cuatro pisos decorado en tono dorado y con elementos favoritos de Salinas, como las cartas de poker.

Antes de la medianoche volvió a compartir otro video con su millón de seguidores, donde se puede ver a don Ricardo cantando el tema “Afuera”, uno de los éxitos de Caifanes, la agrupación liderada por Saúl Hernández. “Acá seguimos la fiesta, lo bueno que es sábado”, escribió.

Acá seguimos de fiesta, lo bueno que es sábado 😌😜😎😂 pic.twitter.com/2bI2ht6PjY — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 18, 2022