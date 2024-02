Ela Velden en el lanzamiento de la nueva colección de Longchamp en CDMX

Los días de estudiante nunca habían sido tan "fashion" y glamourosos, como lo serán en la próxima temporada primavera-verano, en la que adoptarán un nuevo “código de vestimenta” al estilo parisino.

Así lo afirma Sophie Delafontaine, directora creativa de la marca Longchamp, quien presentó su nueva colección en Ciudad de México, la cual, "combina lo clásico con lo contemporáneo y ofrece una variedad de piezas que evocan todo el “mood” académico con un toque de sofisticación, que celebra el espíritu joven, libre y aventurero", dijo la diseñadora a través de un comunicado.

Adrián Andrés, Diana Vizcaya Ángel Garnica / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

La línea que lleva por nombre Longchamp University, tiene como inspiración a los jóvenes estudiantes que llegan a París y buscan integrarse a la vida y el sueño de la "Ciudad de la luz", en el que adoptan un estilo muy característico con mezclas culturales, así como también, toma como referencia a la curiosa y "conectada" generación Z, para crear líneas creativas e híbridas.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Y aunque a principios de año, la línea se presentó con una campaña protagonizada por las embajadoras de la firma Alexis Sundman, Britt Herik, Rayssa Ricardo, Tiffany Guo, Zoe Petit, Kim Se-Jeong y Feranmi Ayeni, fue hasta hace unos días que el público mexicano pudo conocer la colección de primera mano, en una atmósfera que nos retornó a los pasillos de la escuela con “lockers”, una maquinita de golosinas y hasta una mesa para jugar “futbolito” y la típica biblioteca.

Constanza y Paulina Magallanes / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Al evento que se realizó en la Fundación Miguel Alemán, se dieron cita influencers e invitados especiales como la actriz Ela Velden, Paulina y Constanza Magallanes, Chiara Primatesta, Valeria Rincón, Camila Franco, entre otros, quienes fungieron como “maniquíes vivientes”, al portar algunas de las nuevas piezas, entre las que destacan sudaderas, chamarras, conjuntos denim, vestidos que se atan con un cinturón, sin dejar de lado, chalecos en piel, y otras prendas creadas bajo el estilo boho chic. Los clásicos bolsos de la firma se presentan en colores llamativos y divertidos como morado, amarillo y naranja, entre otros.

Las siluetas son femeninas, deportivas y hippy chic, mientras que losaccesorios que se presentan son atemporales. “Esta colección me gusta mucho, tiene ese toque fresco que le da vida, además es muy divertida, soy fan de la marca y estoy más que feliz de ser parte de este lanzamiento”, contó Ela Velden.

Grecia Oseguera / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

La protagonista de la telenovela "Senda prohibida", lució un total look de la marca, compuesto por un vestido negro de lentejuela con manga larga con el logo de Longchamp bordado en la espalda, que combinó con un cinturón morado que tiene broche de clip como los de avión y unas elegantes zapatillas plateadas.

Las invitadas conocieron los procesos de fabricación de las prendas / Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Como toda mujer se declaró fanática de los bolsos, y para esta ocasión, agregó a su look el modelo Le Pliague Xtra en morado de piel acolchada, un diseño moderno y dinámico que puedes llevar cruzado gracias a su ancha correa desmontable o de mano con su asa corta, “ahora me gustan los bolsos pequeños, pero este en particular es muy amplio, le caben muchas cosas a pesar del tamaño y que traiga diferentes formas de llevarlo, lo hace más versátil”, finalizó Velden.