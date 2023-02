Empieza la fiesta del arte en la Ciudad de México

Comienza la Semana del Arte en la Ciudad de México y con ella, una serie de eventos con los que se celebra la creatividad nacional e internacional, con lo más actual de la propuesta de creadores nacionales e internacionales.

La primera fiesta de la semana cultural, se llevó a cabo en el Frontón México, donde el artista español Okuda San Miguel, presenta la exposición Metamorfosis, que incluye la intervención de la fachada histórica del recinto, ubicado en la Plaza de la República.

Al evento acudieron destacados personajes del ámbito cultural, influencers y celebridades quienes vivieron de cerca la experiencia inmersiva creada por Okuda y conocieron de cerca su obra, basada en el uso del color, la geometría y los efectos visuales.

Okuda San Miguel ha intervenido con su arte las fachadas de diferentes edificios y construcciones alrededor del mundo como iglesias ubicadas en Youssoufia (Marruecos), Asturias (España) o Denver (USA), además de edificios singulares como el faro de Ajo en Cantabria (España) o grandes murales en edificios de más de 20 pisos en Toronto (Canadá) o París (Francia).

“Tengo muchos amigos mexicanos con los cuales he trabajado desde hace muchos años, siempre he tenido una relación con artistas de acá, con este país siempre he tenido un vínculo y mucha unión; viví aquí unos meses durante la pandemia, me encanta”, comentó el artista sobre su relación con México, la cual es muy cercana y le ha inspirado en su creatividad para crear obras bastante interesantes.

Entre los asistentes se encontraban Carlos Bisdikian, Oscar Román, Max Tejeda, Tere Alessandri, Johnny Carmona, entre otros invitados.