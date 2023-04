Martha Debayle habla sobre el Poder de la Intuición en los Negocios

Invitada por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, la empresaria y comunicadora Martha Debayle se presentó en el Klarman Hall -el principal auditorio de la universidad- ante más de mil estudiantes de maestrías y posgrados, así como emprendedores y empresarios para impartir una conferencia magistral que llevó por nombre "El Poder de la Intuición en los Negocios".

Este encuentro ha reunido a personalidades que han marcado un parteaguas en el ámbito internacional de los negocios como Álvaro Uribe, Rosario Marín y Gastón Bottazini.

Habló de su experiencia / Cortesía Martha Debayle

“La intuición es una herramienta, una herramienta esencial, pero no es la única. Es un complemento a toda la experiencia de las personas con las que entras en contacto y todo lo que estás aprendiendo en la escuela”, dijo la conductora de radio y TV y marca de estilo de vida durante su ponencia en el evento Latin America in 2030: Opportunities, Challenges & our Role in the Region's Future.

Con más de 24 años de experiencia como empresaria, Martha Debayle siempre ha tenido el compromiso de compartir su conocimiento y experiencia con todas las marcas que ha desarrollado. Bajo su concepto “Share Knowledge” con esta conferencia, buscó inspirar a las nuevas generaciones sobre el poder de utilizar la intuición como herramienta para la toma de decisiones, cómo nutrirla, cuándo hacerle caso y la manera en que ella la sigue utilizando en los momentos más determinantes de su carrera.

El evento ha reunido a importantes líderes de los negocios / Cortesía Martha Debayle

“Para conseguir lo que quieren, muchas veces van a tener que tomar riesgos y ser valientes. Tarde o temprano, tendrán que aprender a sentirse cómodos con la incomodidad. Tanto en la vida profesional como en la personal, van a tener que aprender a resistir la presión por hacer lo convencional, lo que se espera. Y dependerá de ustedes cómo responder”, aseguró Debayle.

Harvard Business School y MIT Sloan School of Business convocan desde hace varios años a estudiantes y miembros de la comunidad de las principales escuelas de negocios de la región para compartir y aprender de las experiencias y conocimiento de los líderes que están marcando tendencias. El objetivo es mostrar un panorama realista sobre los retos actuales a los que se enfrentan los empresarios en Latinoamérica.