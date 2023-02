Pablo Hermoso de Mendoza anuncia su retiro de los ruedos en el Museo Soumaya

El rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza, eligió los espacios del Museo Soumaya de la Ciudad de México, para anunciar que México será el primer país donde iniciará su gira del retiro de los ruedos, misma que culminará en Europa durante la temporada taurina 2024.

El torero convocó a un selecto grupo de invitados del medio taurino y de la prensa especializada que se dieron cita en la sala Julián y Linda Slim del recinto, donde el comentarista Rafael Cué, desarrolló, muy a su estilo, una amena charla llevándole a tocar puntos centrales de la historia de Pablo en México y los momentos más importantes de su trayectoria.

Hermoso de Mendoza explicó que eligió México para anunciar su campaña del adiós, debido a que este país ha marcado una parte importante a lo largo de su carrera.

"Elegí México porque a nivel sentimental me ha marcado mucho y porque con dos años de pandemia, más este, son ya tres temporadas que no he venido para acá y me apetecía reaparecer junto con la despedida y a partir de ahí vendrán el resto de los países. El hambre que tengo por venir a México es lo que me hizo decidir a empezar la campaña del adiós por acá". Acto seguido, detalló que las presentaciones inician el mes de octubre en México, y, además, hará campaña de despedida en Colombia y para el 2024 en los cosos europeos de España, Francia y Portugal.

De igual forma, destacó con visible emoción que: "Son más de 20 años viviendo aquí en México con mi familia, la mitad de cada año; aquí mis hijos han crecido, han ido a la escuela, han creado amistades y así seguirá siendo, viviremos en el rancho Valle Hermoso, donde seguiré vinculado al caballo, vinculado al campo, lo que va a llenar mucho mi tiempo".

En el evento, Hermoso de Mendoza estuvo acompañado por su esposa Miren y por dos de sus tres hijos, Guillermo y Paula; además de muchas de las amistades que ha podido cultivar en México a lo largo de 23 años de historia que le unen ya con esta tierra a la que tanto quiere.

La presentación incluyó una retrospectiva de la carrera del rejoneador, acompañada por las cifras que ha conseguido en suelo azteca, como parte de su toreo a caballo, mismas que no son imposibles de igualar: 825 corridas, 1641 toros lidiados, 1731 orejas, 265 rabos, 626 salidas a hombros y 7 indultos a lo largo de una trayectoria de 21 temporadas continuas, detenidas solo por la pandemia por Covid-19.

