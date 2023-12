Paris Hilton, Chiara Ferragni y Jlo presumen su decoración navideña

El espíritu navideño ha invadido los hogares de los famosos, con luces, el típico pino, regalos y hasta botas navideñas que son parte de la decoración de este año y que presumieron a través de las redes sociales.

Paris Hilton

La famosa socialité, Paris Hilton fue de las primeras en decorar su mansión con un pino navideño, al que le agregó todo su estilo al iluminarlo de color rosa, esto con motivo de haberse convertido en madre por segunda vez (por vientre subrogado) de una niña quien lleva el nombre de London.

Hilton compartió a sus más de 25 millones de seguidores, una serie de imágenes donde posa sentada al pie del árbol blanco junto a su pequeño hijo Phoenix, el primero que llegó a la familia Reum Hilton.

“Celebrando a nuestra niña London con una Navidad rosa”, escribió en la descripción de la imagen.

Chiara Ferragni

La influencer italiana Chiara Ferragni vivirá la próxima Navidad en familia y en su nueva casa en Milán, por lo que este año la celebración se vuelve más especial.

Con una fotografía donde aparecen su esposo (el rapero Fedez) y sus dos hijos, Victoria y Leo, Ferragni compartió parte de la decoración donde el protagonista es un pino navideño de gran altura con esferas y moños rojos. Debajo del pino se aprecian varias cajas de regalos de diferentes tamaños, los soldados del clásico cuento “El Cascanueces” y ositos de peluche con gorros navideños. “Primera Navidad en la nueva casa”, escribió.

Georgina Rodríguez

La modelo y empresaria argentina Georgina Rodríguez, es fanática de esta temporada y en su familia año tras año, la disfrutan a lo grande.

La esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, echó la casa por la ventana y para dar inicio a las celebraciones navideñas, instaló una pista de hielo en el jardín de su casa.

Con un video con la clásica canción de Mariah Carey, “All I Want for Christmas Is You”, la modelo compartió los divertidos momentos que pasó junto a su familia, patinando y demostrando sus habilidades en la pista, además degustaron de churros y chocolate. "Divirtiéndome en casa, dulce hogar", escribió Rodríguez.

Jennifer Lopez

La famosa cantante y actriz Jlo, muy a su estilo glamoroso, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde deja entrever el árbol navideño mientras ella está sentada de frente al pino, luciendo una pijama roja de seda y cabello recogido.

“Comenzando a sentirme festiva”, escribió en la fotografía donde se aprecian las puntas de las ramas del árbol, adornadas con esferas rojas.

