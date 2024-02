Zélika García se consolida como la mujer más influyente del arte en México

La gran pasión que Zélika García sentía por el arte desde muy joven, la llevaron a prepararse profesionalmente y estudiar una licenciatura relacionada con este tema en la Universidad de Monterrey.

Al inicio, tenía la idea de graduarse como artista, pero el panorama cambió, cuando se percató de que no existían plataformas para promover el arte mexicano e internacional.

La feria cumple 20 años / JDS

“Cuando supe que Expo-Arte Guadalajara, era la primera feria de arte de nuestro país, y que ya no se realizaría, me di cuenta de que México necesitaba una plataforma para promover el arte mexicano e internacional. La búsqueda de un proyecto de trascendencia internacional fue el motor que me impulsó para fundar ZonaMaco en 2002 bajo el nombre de Muestra l y Muestra ll y en 2004 se convirtió en lo que es ahora”, contó en entrevista exclusiva para El Sol de México.

Puede interesarte: Zona Maco vuelve con altas expectativas en el mercado de arte

Desde entonces se ha centrado en fomentar el coleccionismo de arte y mostrar la riqueza de los esfuerzos de creadores nacionales. Pero en un principio, no podía imaginar que la feria se convertiría en lo que es ahora: la plataforma de arte más importante de América Latina.

“Lo que comenzó en Expo Reforma con 44 galerías, ahora se realiza en tres pabellones del Centro Citibanamex, y en su 20 aniversario mostrará a más de 210 expositores internacionales de arte, diseño, fotografía y antigüedades. ZonaMaco se ha convertido en una plataforma que ha impulsado no sólo al arte contemporáneo y moderno, también diseño, fotografía y antigüedades en México y América Latina”, dijo.

La regiomontona, es una mujer decidida y con liderazgo, y edición tras edición lo demuestra al supervisar cada detalle, “la feria ha crecido mucho a lo largo de los años y, desde las primeras ediciones, me gusta mantener la atención en todos los detalles de cada área. Somos un equipo pequeño y para llevar a cabo todas las actividades de una edición de éxito, el trabajo en equipo es fundamental. Como líder, animo a mi equipo a mantener una buena comunicación y a confiar en las responsabilidades de cada uno”, compartió.

En esta edición se presentarán 212 expositores de 25 países / JDS

Como en todo proyecto, existen obstáculos, imprevistos y retos que asumir, pero Zélika recordó que uno de los más grandes a los que se ha enfrentado durante dos decádas, sin duda fue el nacimiento de la feria, “el mayor reto para mí fue cuando fundé la feria y hacerla crecer. Que galeristas, coleccionistas y patrocinadores creyeran en ella y se consolidara como una feria relevante en el mundo del arte en un mercado que en aquel entonces no se había centrado tanto en México”, refirió.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Tomando en cuenta, que en sus inicios, el tema de la equidad de género para las mujeres aún no era tan visible como lo es ahora, refirió, “Definitivamente aún hay muchas cosas por hacer en todos los ámbitos. Es algo que ya está visibilizado y como mujeres nos toca ser agentes de cambio para lograr concretar cada uno de nuestros objetivos, cada vez surgen más movimientos para lograrlo y cada vez se suman más aliados. Pienso que ya hemos podido ver cambios más sustanciales al respecto”.

Del futuro del arte en nuestro país, la experta, opinó, que tanto el mercado como la oferta artística han creciendo mucho y al mismo ritmo, “considero que la situación actual del arte en México se encuentra en un gran momento. Estamos viviendo una época de riqueza en cuanto a opciones, para estar cerca de las propuestas más diversas relacionadas con la producción artística contemporánea nacional. Por ello, espacios como ZonaMaco son fundamentales para que tanto galerías como artistas tengan la oportunidad de tener una proyección internacional”.

Zélika García / JDS

Añadió, que esto se ve reflejado en el surgimiento nuevas propuestas que están en proceso de estabilización, “Considero que el arte en nuestro país tiene muchas áreas de oportunidad en cuanto a apoyo y visibilidad, pero también reconozco que es un tema cada vez de mayor interés y en el que se enfocan más recursos”.

Asimismo, refirió, que la feria de arte, ha sido punto clave en el actual movimiento artístico, “porque no sólo ha reunido en un solo lugar proyectos de galerías de diferentes partes del mundo, sino que ha permitido la desmitificación del arte contemporáneo y ha promovido el coleccionismo en el país”.

Para las nuevas generaciones inmersas en el mundo de la creación, tanto como consumidores como creadores, compartió algunos consejos y reflexiones a considerar, “hay que explorar las diversas formas de arte, la diversidad en las expresiones artísticas amplía la perspectiva y enriquece la experiencia. No se olviden de ser auténticos en su expresión artística, la originalidad y la sinceridad en la creación pueden ser más impactantes y significativas y por último la educuación continua, ya sea de manera formal o informal, la historia del arte, las corrientes contemporáneas y las nuevas tecnologías pueden proporcionar contextos valiosos y abrir nuevas posibilidades creativas”.

Estarán presentes galerías de 25 países / JDS

Y envió un mensaje para todos aquellos que tienen “miedo” o incertidumbre de explorar el mundo del arte, “el arte es subjetivo, y la clave es encontrar lo que te emociona y resuena contigo personalmente. Disfrutar del proceso de explorar, aprender y experimentar es importante al momento de coleccionar arte”.

Lo nuevo en ZonaMaco

La conmemoración del 20 aniversario de la feria, se llevará a cabo del 7 al 11 de febrero en el Centro Citibanamex, y al ser una edición especial, su porgrama también lo será.

Se presentarán 212 expositores de 25 países que exhibirán arte contemporáneo y moderno, diseño, fotografía y antigüedades y por primera vez, las galerías de mayor trayectoria en la feria presentarán proyectos históricos o site-specific, entre las que destacan, la Galería Alfredo Ginocchio, Travesía Cuatro, Patricia Conde Galería, Kurimanzutto, Galería de Arte Mexicano GAM, Galería Ehrhardt Florez, entre otras.

Exhibirán arte contemporáneo y otras expresiones como la fotografía / JDS

Además, ZonaMaco y Fundación Erarta, entregarán el Erarta Foundation ZONAMACO Art Prize, el mayor premio otorgado en la historia de una feria de arte, que equivaldrá a 100 mil dólares y el ganador será elegido por los asistentes a la feria en lugar de un jurado de profesionales del arte.

Adicional a esto, al interior de la feria se encontrará un mural fotográfico que representará la trayectoria y evolución de ZonaMaco durante las últimas dos décadas y como cada año, se presentará un extenso programa de actividades paralelas abiertas al público que abarcan exposiciones, inauguraciones y eventos especiales en galerías y museos de la ciudad.

“Me siento muy contenta y satisfecha por lo que la feria ha logrado y lo que representa para el arte en México y el mundo”, finalizó García.

Entregarán premio de 100 mil dólares

En su celebración de dos décadas de recorrido, Zonamaco otorgará el Erarta Foundation Zonamaco Art Prize, dotado con 100 mil dólares. “Es un premio sin precedentes en la historia de las ferias, será el premio más cuantioso. Hay que enfatizar que será con carácter puramente filantrópico”, aseguró Direlia Lazo.

El Erarta Foundation Zonamaco Art Prize se distribuirá equitativamente entre el artista ganador y la galería que lo presente. En él participarán 20 finalistas, seleccionados por el Comité Curatorial de Zonamaco y por el de la Fundación Erarta. “Fue un proceso democrático, cada uno de manera individual eligieron sus top 10. Estos listados se unieron y de allí salieron los 20 finalistas”, explicó Lazo. Todos ellos serán dados a conocer en la inauguración de la feria y el ganador será elegido por el público.

Zonamaco 2024 se celebrará del 7 al 11 de febrero de 2024 en Centro Citibanamex.