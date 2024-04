Acusan opacidad en datos sobre los desaparecidos en CDMX

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) consideró que la falta de información precisa sobre las desapariciones y localizaciones registradas en la Ciudad de México dificulta las indagatorias en casos como el del presunto feminicida de Iztacalco.

“Si estuvieran informando sobre los resultados de búsqueda y el número de personas localizadas se hubiera prevenido el feminicidio de Iztacalco y no se estaría hablando de un supuesto asesino serial, porque desde las primeras víctimas se hubieran detectado patrones en esas desapariciones”, explicó

María de la Luz Estrada, presidenta de la organización, sobre el caso de Miguel N, detenido el 10 de abril pasado tras el feminicidio de María José.

La activista señaló al Gobierno capitalino por no transparentar y actualizar los datos, como nombres y ubicación, de las personas localizadas con o sin vida en las 16 alcaldías.

“Llevamos años pidiéndole al Gobierno de la ciudad que informe también sobre las localizaciones o casos que siguen abiertos. Se ha hecho muy poco, lo tienen en lo último de importancia en el marco de la violencia de género”, señaló Estrada.

En 2019, cuando se emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la capital, durante la administración de la morenista Claudia Sheinbaum, colectivos feministas y de buscadoras solicitaron a las autoridades de seguridad y a la Comisión de Búsqueda local atender esta demanda; sin embargo, afirma el Observatorio, no se registraron avances.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta desde 1952 a la fecha 7 mil 541 desapariciones, cifras alimentadas por la Fiscalía local y la Comisión de Búsqueda capitalina. Asimismo, reporta 8 mil 220 personas localizadas con vida y 353 sin vida en ese mismo periodo.

Para la organización Data Civica, los reportes de desapariciones del RNPED también son imprecisos porque muchos no cuentan con los datos suficientes para darle identidad o rostro a cada persona que es buscada por familiares o redes de apoyo.

“En nuestro país los nombres de las y los desaparecidos no son públicos. Nadie sabe quiénes son, cómo son, cuáles son sus historias. No sabemos nada más que el número de personas que no están”, explicó la organización.

Data Civica ha logrado registrar a 730 personas desaparecidas en la Ciudad de México, de las cuales 318 son mujeres, debido a que fueron los únicos perfiles con fichas con nombres y algunos con fotografías. Es decir solo el 10 por ciento de las desapariciones reportadas en el registro cuentan con datos principales para su búsqueda y localización.

El año pasado, la entonces fiscal capitalina, Ernestina Godoy, afirmó que nueve de cada 10 personas reportadas como desaparecidas en la CdMx son localizadas.

“De 10 personas que llegan a la Fiscalía a decirnos que se ausentaron, nueve son encontradas rápidamente entre las primeras 72 horas y además no son víctimas, afortunadamente, de ningún delito”, aseveró.