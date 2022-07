Lanzan iniciativa que busca fomentar vacaciones inclusivas

Viajar es sinónimo de tener tiempo para relajarse y descansar mentalmente, vivir experiencias positivas y de placer, sin embargo, para la comunidad de viajeros LGBTQ+ de todo el mundo, esto, a menudo, puede representar un escenario muy diferente.

De acuerdo al estudio Travel Proud 2022, realizado por segundo año consecutivo en 25 países, incluyendo por primera vez a nuestro país, se reveló que el 93 % de la comunidad LGBTQ+ mexicana ha atravesado por experiencias poco acogedoras, de discriminación o incómodas durante sus viajes, mientras que el 82 % del promedio global se dijo pasar por situaciones de este tipo.

Palmaïa- The House of Aïa / Cortesía Palmaïa

“Esto significa que una gran parte de los viajeros de la comunidad todavía no logra disfrutar libremente de sus vacaciones y se convierten en blancos de estereotipos, de miradas incómodas, en objetos de burlas y hasta de sufrir abusos verbales por otros viajeros o personas locales”, comentó Leopoldo Pérez, director del sur de México y el Caribe de Booking.com

Ante este panorama, la plataforma de viajes, ha implementado la certificación Proud Hospitality para capacitar a los diversos hoteles y destinos sobre los retos y barreras a los que se enfrenta esta comunidad a la hora de viajar y cuál es la importancia de brindar una experiencia más incluyente.

“El turismo LGBTQ+ deja una derrama económica de 228 mil millones de dólares, por lo que es un mercado sumamente importante en el mundo”, dijo Luiz Cegato, Senior Communications & PR Manager Latin America de Booking.com.

Añadió, que todavía falta mucho camino que recorrer y que esto es apenas un comienzo de una gran cambio, “aún prevalece una necesidad real para que la industria haga que la experiencia de viaje sea más acogedora, inclusiva y holísticamente positiva para la comunidad viajera LGBTQ+ y, en última instancia, para todo el mundo”, afirmó Cegato.

¿En qué consiste la certificación Proud Hospitality (Hospitalidad con Orgullo)?

La certificación fue lanzada junto al estudio en agosto del 2021; actualmente ya está disponible en inglés y francés y ahora se presenta en español para colaboradores de alojamientos a nivel mundial.

“El hecho de que los alojamientos sean certificados, implica asegurarse de que todo el mundo recibe una cálida bienvenida, sin importar sus preferencias sexuales, religión o clase social. Detrás de cada alojamiento con la etiqueta Travel Proud hay un compromiso de comprender y ayudar a superar situaciones con las que se encuentran las personas LGBTQ+”, explicó Pérez.

Layla Tulum Boutique Hotel / Cortesía Layla Tulum

El objetivo de la sesión de capacitación en línea que tiene una duración de 75 minutos y fue desarrollada en colaboración con HospitableMe, es ayudar a que profesionales de hospitalidad comprendan los retos y las barreras a los que se enfrenta la comunidad LGBTQ+ al viajar, brindándoles habilidades y técnicas que pueden poner en práctica de manera inmediata en su propiedad.

“Hemos trabajado internamente no sólo para implementar este programa, sino para garantizar que el proceso de reserva y el lenguaje sean inclusivos para todas las personas”, dijo Leopoldo.

La capacitación está disponible de manera gratuita para los colaboradores en los alojamientos que se encuentran disponibles a través de la plataforma de viajes, en todo el mundo, e incluye acceso a recursos adicionales, como un Kit de Herramientas Travel Proud, el cual está disponible a todo el personal que atienda a los huéspedes, para que puedan responder preguntas con confianza y así ofrecer una experiencia aún más acogedora.

Al completar este curso en línea, los colaboradores con certificación Travel Proud recibirán la insignia Travel Proud en la página de su propiedad u hotel, es decir que junto a su nombre se visualizará un icono en forma de maleta de viaje, en color azul con una B. y la colorida bandera de la comunidad.

“Esto mostrará a los huéspedes que pueden tener una experiencia más acogedora, haciendo que viajeras y viajeros de la comunidad LGBTQ+ sientan tranquilidad y confianza al saber que los alojamientos que han elegido se comprometen a hacer una experiencia más incluyente”, mencionó Leopoldo.

Esto es lo que esperan los viajeros LGBTQ+ de los alojamientos

Cuando se le preguntó a los viajeros LGBTQ+ en México sobre qué esperan ver de parte de las compañías de viajes, los resultados arrojaron que: Al 51% le gustarían más recomendaciones personalizadas para sus preferencias e intereses.

Papaya Playa Project / Cortesía Papaya Playa

Al 35% le gustaría que se compartiera información adicional sobre el estatus LGBTQ+ del alojamiento, incluyendo legislación local, sensibilidad religiosa, requisitos de vestimenta y estadísticas sobre crímenes de odio hacia la comunidad LGBTQ+

Al 27% le gustaría ver filtros que les permitan identificar alojamientos que ofrezcan una experiencia positiva para viajeras y viajeros LGBTQ+

“La investigación también nos reveló que es más probable que el 68% de los viajeros LGBTQ+ mexicanos visiten un destino que celebre a su comunidad LGBTQ+ local y su historia”, comentaron los expertos.

Estos son los alojamientos mexicanos Travel Proud

El programa ya cuenta con más de 10 mil alojamientos con la certificación Travel Proud en 95 países. En México son 120 que van desde hoteles de lujo, lofts, villas, hoteles boutiques, apartamentos, entre otros.

Playa del Carmen es uno de los destinos turísticos más visitados de México, tanto como nacional e internacionalmente, debido a sus paradisiacas playas, gastronomía y zonas arqueológicas.

Es por eso que a la alta demanda de turistas, debe incluir en su oferta, espacios inclusivos, seguros y que fomenten el respeto hacia las personas. Algunos de los alojamientos con certificación Proud de la región son: Palmaïa- The House of Aïa, The Fives Downtown, Papaya Playa Project Layla Tulum Boutique Hotel.

En Tulum

Esta exclusiva zona de Tulum, también se une a esta iniciativa que incluye a los complejos: Papaya Playa Project y Layla Tulum Boutique Hotel.