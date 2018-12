Villa Guerrero, el lugar que siempre florece

Al sur del Estado de México, sobre la carretera que lleva a Ixtapan de la Sal, flores silvestres enmarcan el camino al municipio de Villa Guerrero, como una señal de lo que se encuentra en esa zona, considerada pionera en la actividad floricultora en México.



Aunque al transitar por sus calles verás pocos arboles floreados, Villa está a la espera de ser descubierto, de que el visitante llegue a las puertas de sus ranchos, donde resguarda coloridas sorpresas: viveros en los que crecen millones de flores como las gerberas o las rosas, estas últimas representativas del municipio.

El paseante puede recorrer, por ejemplo, el Rancho San Agustín, fundado en la década de los 50, aquí se produce ave del paraíso, dólar, agapanto, hortensias, erikas y alcatraz. También el Rancho Zacango, con rosas y crisantemos, esto solo por mencionar algunos sitios en los que surgen desde el corazón -el interior de las bodegas- paquetes de flores que se reparten a lo largo del país y en naciones como Estados Unidos.







Para poder conocer el proceso, que va de la plantación en viveros, la selección de flores y diseño, hasta las personas que elaboran a diario los buquets que se venderán, es necesario acercarse a la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero AC (Asflorvi), pues de acuerdo con su presidente, Abel Tapia Flores, las visitas no tienen costo y se realizan durante todo el año. Además, el representante recomendó la visita a este municipio en febrero, mayo y diciembre, por las fechas especiales, que son Día del Amor y la Amistad, Día de las Madres y el Día de la Virgen de Guadalupe.

Qué ver y comer



Si vas a visitar esta localidad, no dudes en hacer una parada en la Ex hacienda Tecualoya, edificada en 1614, ahora conocida como Los Portales. Además, el quiosco del municipio, que se cree fue donado por Porfirio Díaz y no ha sido restaurado hasta la fecha. Si buscas algo qué comer, busca el pepeto, platillo típico de Villa Guerrero y que es una sopa a base de chilacayote, elote, carne de puerco, haba y chile manzano. Prueba también el pan de pulque y el dulce de pepita. Otra opción es visitar Villa Dulce, un restaurante que tiene un menú en el que incluyen flores en sus platillos.

villaguerrero.ayuntamientodigital.gob.mx

Las flores que más se producen

La rosa

Los crisantemos

Los claveles

Las gerberas

Las lilis





El 2 de febrero es la fecha en que se hace la bendición de las semillas en Villa Guerrero

La primera semana de enero se realiza la tradicional feria de la cabecera municipal, en la que se realizan danzas, conciertos y obras teatro

Estado de México, el principal productor de rosas en el país