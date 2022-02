INBAL niega robo de El Panteón, óleo de Elena Poniatowska

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INABAL) aseguran que sí devolvieron la pintura “El panteón” a la escritora Elena Poniatowska luego de que concluyó la exposición de la que formó parte entre diciembre de 1992 y marzo de 1993 en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

La aclaración se da luego de que el 24 pasado Poniatowska denunció en su cuenta de Twitter que el óleo de la autoría de Nahui Olin no le fue devuelto al terminar dicha exposición que también itineró por Aguascalientes y Nuevo León. “Cuando se lo pedí al director Rius Caso, sucesor de quién había montado esta exposición, la señora Sara Gabriela Baz Sánchez me dijeron que no la tenían. Fui por ella y rechazaron mi petición”, reclamó la escritora hace más de dos semanas.

ROBADO. Este es el cuadro (óleo) que presté a la Casa Estudio Diego Rivera. Se exhibió en la

avenida Altavista esquina Diego Rivera al lado del San Ángel Inn. El marco es de madera pintada amarillo mate. pic.twitter.com/WYVvgT8eyH — Elena Poniatowska (@Eponiatowska) January 25, 2022

Sin embargo, el reporte del INBAL señala que luego de revisar los archivos correspondientes a la exposición se encontró el recibo que acredita la devolución de la pieza; estos documentos ya se entregaron a Poniatowska en atención a la solicitud que presentó en enero.

“El INBAL examinó el archivo con los documentos que dan cuenta del proceso de préstamo de dicha obra, e incluyen la carta de solicitud del préstamo, póliza de aseguramiento, carta de agradecimiento por la prestación y recibo de devolución de la obra, este último fechado el 3 de diciembre de 1993, mismo que fue entregado en ese momento a Paula Haro, hija de la escritora”, refiere el documento de la institución y ofrece ayuda a la novelista para rastrear el paradero de la obra.

La pintura, describió Poniatowska en su Twitter, representa un pequeño entierro naif, muy alegre, floreado y está enmarcado en amarillo. Perteneció al doctor Raoul Fournier, médico de Nahui Olin, y tío de la escritora