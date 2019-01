Reinauguran mural de Manuel Felguérez

Una serie de homenajes coincidieron con la reinauguración del mural La invención destructiva de Manuel Felguerez, instalado en el inmueble de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Primero, un siglo de vida este organismo gremial, segundo, los 90 años del artista plástico quien nació el 12 de diciembre de 1928 y tercero, que esta obra haya cobrado nueva vida en su aniversario 55.



Restaurada y con una serie de elementos que le dan brillo, la pieza se ve en el lobby del octavo piso de la institución, que se expande a la vista en cuanto se abren los elevadores y en esa ocasión, el lugar se vió a su máxima capacidad. En el evento estuvieron presentes distintas personalidades del ámbito cultural quienes acompañaron al maestro, entre ellas la bailarina Elisa Carrillo y el escultor Sebastián.

Después del corte inaugural y el anuncio de que esta obra del maestro Felguérez aparece en las ediciones conmemorativas de la institución; impresa en 10 millones de boletos del Metro y las tarjetas del Metrobús, el homenajeado habló sobre la realización de La invención destructiva hace más de cinco décadas.

Dijo que las piezas con las que está hecha el mural, cuya coordinadora de restauración fue Lorena Cedillo Ponce de Léon , las obruvo de tiraderos de fierro viejo, complementadas con latón e hilo de nylon. Por otro lado, la obra es al mismo tiempo, una crítica a la actividad industrial, donde la capacidad de destruir, deriva en la contradicción de la posibilidad de construir, "sin lo cual no habría trabajo", señaló el artista, por lo que esta pieza también alude a la productividad.

No obstante, Felguérez, reconoció que el arte es un vehículo para ofrecer una mirada objetiva a lo que sucede en nuestro país y se dio tiempo para hablar respecto al hecho de haber cumplido 90 años de edad, lo cual manifestó es "mala idea", pero recapacitó al expresar: "aunque más vale tenerlos que no llegar”, situación que le ha generado un sin número de tributos y reconocimientos.

Por su parte, el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, mencionó que el mantenimiento de esta pieza ha dado testimonio durante 55 año de las decisiones que se han tomado en la industria mexicana, que es el motor de México y la gran generadora de empleos. Y en su oportunidad, Sebastián, expresó sentirse complacido porque lo hayan convocado a la reinauguración del mural de Manuel Felguerez, un artista la que admira y que tuvo mucho que ver en su trayectoria en el arte.

"Cuando me invitaron me dio mucho gusto y venir a ser testigo de una obra de avanzada de esa época (1964) es muy significativo, porque fue el año en que yo comenzaba. Este mural, junto con el del Cine Diana, son obras maravillosas. Como escultor mexicano, yo le agradezco mucho Manuel que me haya sacado de San Carlos para invitarme a su círculo de creadores, que tenían esa fuerza expresiva de lo que llamaron La Ruptura, donde el propio Felguerez, Rojo y Cuevas, las grandes figuras que existieron en ese momento, ahí se encontraban y me hace feliz estar en este suceso en torno a una obra que fue pionera en su tiempo", destaco el artista.