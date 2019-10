El cine no cambiará al mundo: Dardenne

MORELIA.- “No hay que creer que el cine cambiará al mundo”, fue la afirmación que el cineasta Luc Dardenne lanzó al hablar sobre el papel del séptimo arte en la realidad actual del mundo.

Ganador ocho veces en el Festival de Cannes junto a su hermano Jean-Pierre Dardenne por cintas como Rosetta, el director consideró que el cine es una herramienta que funciona para exhibir los problemas en diversas latitudes.

“Me parece que sí es importante hacer películas, por ejemplo, sobre la violencia que viven las mujeres. Eso es importante”, comentó el realizador belga, quien tomó como ejemplo un proyecto que se realizará como coproductor en México.

“Es una película de una joven rumana que llega a México y tiene que ver con la violencia contra la mujer. No puedo sino felicitar a las personas que hacen películas para fomentar la igualdad. Sé que aquí la violencia es algo… Ustedes saben aquí hay muchas personas que han perdido la vida en esta lucha”, dijo.

Luc Dardenne está en México para presentar El joven Ahmed, cinta inaugural de

la 17 a edición del Festival Internacional de Cine de Morelia que inició ayer. En esta historia, Dardenne y su hermano JeanPierre, cuentan la historia de un adolescente, cuyo fanatismo al Islam y una mala interpretación al Corán, lo orillan a intentar asesinar a una persona, tras lo cual debe buscar ayuda.

“Tener una religión no significa forzosamente ser un fanático, pero es cierto que en la juventud actual, hay una tendencia a querer separarse de la sociedad en la cual se encuentra”, detalló el realizador de filmes como El niño de la bicicleta y Dos días, una noche.

“Escogimos a alguien joven porque queríamos narrar cómo sale del fanatismo religioso. Y nos pareció que si tomábamos a alguien de 18 o 20 años ya no podíamos narrar esta historia, nos hacia falta alguien muy joven. Esperábamos que el espectador se identificara y no con el personaje, porque vemos a alguien que luce cómo un niño, pero que de repente quiere matar; eso es sorprendente y creemos que no es posible, sin embargo, lo es”.

Afirmó que el fanatismo de cualquier tipo es peligroso, “ellos creen que tienen la verdad absoluta y juzgan a los demas a partir de eso. El fanático es alguien que en el fondo quiere el bien de los demás, y en el nombre del bien nos va a matar. Este niño Ahmed no tiene conciencia del mal, está dispuesto a matar en pro del bien y esto es lo terrible entre los fanáticos”, dijo.