Detective Pikachu: mira el tráiler oficial de la primer película Pokémon en live action

Con cara de Pikachu sorprendido es como reciben la sorpresa los seguidores de la franquicia Pokémon, al anunciarse una película live action de uno de sus lanzamientos más exitosos para la consola 3DS de Nintendo, hablamos de ‘Pokémon: Detective Pikachu’.

A tres días de que sea lanzado el videojuego “Pokémon Let’s Go” para la Nintendo Switch, la gran productora Warner Bros lanzó el tráiler de la película en redes sociales, donde podemos ver a un Pikachu con la voz de Ryan Reynolds… el mismo protagonista de Deadpool.

I think we all knew I'd wind up as a miniature detective repeatedly saying the same two words. Just didn't think it'd be this soon. #PikaPika #DetectivePikachu pic.twitter.com/L4iB760fJO — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 de noviembre de 2018

En el tráiler en el que se aprecian a los personajes de manera bastante realista, aparecen a cuadro dos de los más emblemáticos pokemones, como Charizard, Bulbasaur, Mr. Mime e incluso a Jigglypuff con su plumón, que han formado parte de la infancia de varias generaciones... por supuesto Pikachu como protagonista de la cinta.

Dado a que está basado en el juego con el mismo nombre, 'Detective Pikachu', se ha viralizado la sinopsis de la película, así como quienes serán los que darán vida a estos personajes.

La historia trata de un Pikachu algo diferente, dado que tiene la habilidad de investigar casos criminales y se convertirá en detective para descifrar las investigaciones más complicadas que se nos puedan ocurrir, juntando las distintas pruebas y superando los retos que se le pongan por delante, junto al joven policía Tim Goodman (al menos ese es su nombre en el videojuego).

La película será protagonizada por Justice Smith ('The Get Down'), el director será Rob Letterman ('Alien vs. Monsters', 'Nightmares') y el guion correrá a cargo de Alex Hirsch ('Gravity Falls') y Nicole Perlman ('Guardians of the Galaxy') y por supuesto, con la voz de Ryan Reynolds como Pikachu.

La cinta se estrenará para mayo de 2019, pero el videojuego en su versión digital puede ser descargado aquí.