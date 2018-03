Ellos son los nominados al Oscar como Mejor Actor Protagónico

Este domingo 4 de marzo se realizará la 90 edición de los Premios Oscar, ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills en Los Ángeles y estará bajo la conducción del presentador estadounidense Jimmy Kimmel.

Aquí te dejamos los nominados a Mejor Actor Protagónico:



Timothee Chalamet - Call Me by Your Name



Call Me By Your Name (Llámame por tu nombre), es una película de romance y drama de 2017. Fue dirigida por Luca Guadagnino y escrita por James Ivory, basada en la novela homónima de André Aciman de 2007.









Daniel Day-Lewis - El hilo invisible (Phantom Thread)

Phantom Thread ​ es una película estadounidense de romance y drama de 2017, escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. Está protagonizada por Daniel Day-Lewis, Lesley Manville y Vicky Krieps.













Daniel Kaluuya - Déjame salir (Get Out)

Get Out es una película de terror estadounidense de 2017 dirigida y escrita por Jordan Peele, en su debut como director de un largometraje.









Gary Oldman - Las horas más oscuras (Darkest Hour)

Gran Bretaña, Segunda Guerra Mundial. Pocos días después de convertirse en Primer Ministro, Winston Churchill debe tomar una difícil decisión. En pleno avance de las tropas nazis por toda Europa Occidental, cuando la amenaza de invasión es inminente, Churchill tendrá que elegir entre luchar contra Hitler o aceptar el acuerdo de paz. La cinta fue dirigida por Joe Wright.













Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Roman J. Israel, Esq. se sitúa en el lado oculto del saturado sistema penal de Los Ángeles. Denzel Washington interpreta a un abogado defensor idealista y con vocación, cuya vida cambia drásticamente cuando su mentor, un ícono de los derechos civiles, muere.